Deadpool 4: Ryan Reynolds will zukünftig bei Marvel lieber nur die zweite Geige spielen

In Ryan Reynolds Terminkalender steht erst einmal kein neuer Deadpool-Film. Bildquelle: Marvel / Disney

Deadpool ist mit einem großen Knall und noch frecheren Sprüchen offiziell ins Marvel Cinematic Universe eingezogen: Sein letzter Film war mit 1,33 Milliarden Dollar ein voller Erfolg für den Comic-Giganten (via BoxOfficeMojo). Damit müsste Deadpool 4 doch eine sichere Sache sein, oder? Nicht unbedingt.

Für die Zukunft bevorzugt Ryan Reynolds für seine Figur überraschenderweise den Rücktritt aus dem Rampenlicht. Deadpool soll erst einmal im Schatten von anderen Superhelden leben und durch Gastauftritte glänzen.

Deadpool, der Außenseiter

Für Ryan Reynolds ist Deadpool eine Nebenfigur. Jetzt denkt ihr bestimmt: Aber er hat doch bereits zwei Solo-Filme und ein Abenteuer mit seinem neuen besten Freund Wolverine? In dem Interview Actors on Actors von Variety hat der 48-Jährige auch eine Erklärung für seine Gedanken bezüglich seines vorlauten Alter-Egos:

Deadpool ist mehr eine Nebenfigur als der Mittelpunkt. Wir stellen ihn manchmal in den Fokus, weil sie [die Fans] das so wollen. Aber man kann ihn nicht in den Vordergrund stellen, wenn man ihm nicht alles wegnimmt. Man muss eine Situation schaffen, in der er der Außenseiter ist. Ich glaube nicht, dass ich das noch einmal tun kann.

Ein Grund für seine Zweifel: Reynolds möchte wieder mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, die durch den jahrelangen Planungsprozess von Deadpool & Wolverine zu kurz gekommen ist.

1:00 Deadpool & Wolverine: Im neuen Trailer wimmelt es regelrecht vor Deadpools

Autoplay

Dennoch schließt der Schauspieler ein Comeback von Wade Wilson nicht aus. Wenn Deadpool wieder in einem Film dabei ist, dann aber als Nebenrolle. Scherzend sagt er dazu:

Wenn er zurückkommt, dann in einem Film von jemand anderem. Channing Tatum … Ich wäre gerne die fünfte Banane in seinem Film oder in einem anderen.

Deadpools Zukunft im MCU

Aktuell ist laut Ryan Reynolds also kein vierter Deadpool-Teil geplant. Bei dem bahnbrechenden Erfolg von Deadpool & Wolverine wäre es allerdings nicht überraschend, sollte Disney Reynolds doch noch von einer direkten Fortsetzung überzeugen können.

Bis dahin gibt es aber schon zahlreiche Möglichkeiten, wie Deadpool weiterhin frischen Wind ins MCU bringen könnte. So zum Beispiel in Avengers 5 und 6, in denen auch Wolverine auftreten soll.

Bestätigt ist aktuell noch nichts. Dennoch stehen die Chancen des Duos für einen Auftritt in Doomsday sehr gut, denn für den Blockbuster möchte Marvel ganze 60 (!) Helden auf die Leinwand bringen.

Deadpool & Wolverine könnt ihr übrigens seit dem 12. November 2024 im Abo auf Disney Plus anschauen.

Zuletzt plauderte Ryan Reynolds immer mal wieder über den Entwicklungsprozess seines Films. Einige Witze und Ideen musste der Schauspieler wieder verwerfen, weil Disney nicht ganz einverstanden war.

Falls ihr mehr dazu wissen wollt, verlinken wir euch im obigen Kasten passende Artikel dazu.