Avengers 5 soll über 60 Helden vereinen und dafür will Marvel den Regisseur, der 2024 das MCU retten muss

Marvel hat offenbar Shawn Levy für die Regie von Avengers 5 ins Visier genommen. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

2024 wird ein spannendes Jahr für das Marvel Cinematic Universe. Mit Deadpool & Wolverine startet nur ein einziger MCU-Film in den Kinos. Zuvor kamen jährlich mindestens drei bis vier neue Leinwand-Abenteuer rund um die Avengers heraus.

Das ist primär ein Resultat des großen Hollywood-Streiks von 2023, bei dem sich große Filmstudios und Streamingdienste monatelang weigerten, Schauspielern und Drehbuchautoren fairere Löhne sowie bessere Arbeitsbedingungen zu gewähren. Doch nachdem viele neue Marvel-Filme und -Serien eher enttäuschten als überzeugten, will Disney mit neuen Produktionen sowieso auf die Bremse treten.

Damit ist Marvels Kino-Erfolg 2024 alleine von Deadpool & Wolverine abhängig. Auf den Schultern von Regisseur Shawn Levy lastet deswegen die große Verantwortung, bei Kino-Fans neue Leidenschaft für das MCU zu entfachen. Und es sieht ganz danach aus, als hätte Marvel großes Vertrauen in Levy, was auch von sehr optimistischen Kino-Prognosen (via THR) gestützt wird.

2:38 Deadpool & Wolverine: Im neuen Trailer darf Hugh Jackman endlich wieder die Krallen zeigen

Der Deadpool-3-Regisseur könnte Avengers 5 drehen

Denn einem neuen Bericht von Deadline zufolge ist Shawn Levy (Free Guy, Stranger Things) der aktuelle Top-Favorit für die Regie von Avengers 5. Die Rolle soll ihm tatsächlich schon angeboten worden sein, doch aktuell ist diesbezüglich nichts in trockenen Tüchern.

Primär könnte ihm die Produktion der fünften und letzten Staffel Stranger Things in die Quere kommen, doch offenbar ließe sich theoretisch ein Kompromiss erzielen. Jetzt hat Marvel Levy das Drehbuch von Michael Waldron (Loki) für Avengers 5 zukommen lassen, womit es erstmal heißt: Abwarten.

Die Uhr tickt, denn Avengers 5 soll zum aktuellen Zeitpunkt am 29. April 2026 in den Kinos starten. Eine Alternative zu Levy wäre zum Beispiel Sam Raimi, der unter anderem für Tanz der Teufel, die Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire und Doctor Strange 2 bekannt ist und sogar ziemlich scharf auf einen Avengers-Film ist.

In Avengers 5 sollen 60(!) verschiedene Marvel-Helden auftreten

Marvel dürfte definitiv daran interessiert sein, schon bald eine Entscheidung zu treffen. Immerhin wird Avengers 5 das nächste Mammutprojekt für das MCU, das über 60 verschiedene Marvel-Helden vereinen soll. Laut Deadline handelt es sich dabei unter anderem um die folgenden Figuren:

Mark Ruffalo als Bruce Banner/Hulk

Chris Hemsworth als Thor

Benedict Cumberbatch als Doctor Strange

Tom Hiddleston als Loki

Simu Liu als Shang-Chi

Karen Gillian als Nebula

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Avengers-Filmen steht bei Teil 5 dann keine bestimmte Gruppe (wie zum Beispiel aus Iron Man, Captain America, Black Widow, …) im Fokus, sondern ein ganzes Ensemble. Worum genau es in Avengers 5 nach dem Rauswurf von Jonathan Majors als Kang geht, bleibt aktuell noch offen.

Mehr dazu, was aktuell im Marvel Cinematic Universe passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Deadpool & Wolverine? Aber auch an Avengers 5 und ganz allgemein die Zukunft des Marvel Cinematic Universe? Wie zufrieden seid ihr mit den letzten Filmen und Serien, die im Kino oder bei Disney Plus gestartet sind? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!