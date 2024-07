»Alles, was ich mir erhofft habe«: Erste Reaktionen zu Deadpool & Wolverine überschlagen sich mit Lob

Wir bekommen schon mal einen ersten Eindruck davon, wie gut sich Deadpool & Wolverine in der ersten halben Stunde schlägt. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Deadpool & Wolverine wird ein verdammt wichtig für das Marvel Cinematic Universe. Als einziger MCU-Film 2024 steht das Projekt von Regisseur Shawn Levy in der Verantwortung, neue Begeisterung für das Kino-Universum zu entfachen.

Denn ein Großteil der letzten Kinofilme und TV-Serien blieben in den Augen zahlreicher Kritiker und Fans weit hinter den Erwartungen zurück - und das spiegelt sich auch an den Kassen wider. Ob Deadpool & Wolverine diese Herausforderung wirklich bewältigt, erfahren wir spätestens am 24. Juli 2024, sobald Ryan Reynolds und Hugh Jackman die Katanas und Adamantiumkrallen zücken.

Doch schon jetzt durften ausgewählte Fans und Kritiker 35 Minuten aus dem fertigen Film sehen und teilen ihre Ersteindrücke auf Social Media. Dabei zeichnet sich ein klares Bild: Deadpool & Wolverine soll tatsächlich die hohen Erwartungen erfüllen.

2:38 Deadpool & Wolverine: Im neuen Trailer darf Hugh Jackman endlich wieder die Krallen zeigen

Was erste Reaktionen zu Deadpool & Wolverine verraten

So schreibt zum Beispiel Matt Purslow von IGN:

Diese 35 Minuten sind witzig, krass und so brutal, wie man es von Deadpool erwarten würde. Doch hinter all den Gags ist auch ein klarer Sinn zu erkennen, der definitiv sein Gewicht mit sich bringt. Deadpool & Wolverine erkennt, dass gerade viel über die Qualität des Marvel Cinematic Universe diskutiert wird - und greift diesen Punkt direkt an.

Emily Murray von GamesRadar und Totalfilm zeigt sich vergleichbar euphorisch:

Uns wurden 37 Minuten aus Deadpool & Wolverine gezeigt und wir hatten einen Riesen-Spaß! [Marvel] hat verstanden, was zu tun ist und dabei abgeliefert. Ich habe von dem ersten Witz an nur gelacht. Es ist dumm. Es macht Spaß. Ich kann den Rest gar nicht mehr erwarten - let’s fucking go!

Fay Watson ebenfalls von GamesRadar und Totalfilm kann sich ihrer Kollegin offenbar nur anschließen:

Was ich bisher gesehen habe, ist genau das, was ich mir von dem Team-Up erhofft habe, während die Essenz eines Deadpool-Films weiterhin bestehen bleibt. Ryan Reynolds ist vielleicht wirklich Marvels Jesus … Ich kann den Rest schon gar nicht mehr erwarten.

Tom Conroy von HollywoodHandle geizt wiederum nicht mit einem ziemlich großen Vergleich:

[...] Natürlich habe ich die letzten eineinhalb Stunden noch nicht gesehen, doch schon jetzt traue ich mich zu sagen: Das wird vielleicht der beste Marvel-Film seit Avengers: Endgame und macht zumindest am meisten Spaß. [...]

Zu guter Letzt schreibt noch Nick Staniforth von Looper:

Ich sage niemals, ihr seid dafür nicht bereit - aber dafür seid ihr wirklich nicht bereit. Meine Vorfreude auf Deadpool & Wolverine steigt gerade durch die Decke. Die ersten 30 Minuten lassen Wade und Wolverine auf die beste nur erdenkliche Weise los. Gebt mir den ganzen Film!

Natürlich solltet ihr die ersten Reaktionen zu Deadpool & Wolverine mit einer gesunden Prise Skepsis genießen. Denn oftmals können und dürfen Besucher vergleichbarer Veranstaltungen nicht zu sehr ins Detail gehen. Und wie vorgestellte Kritiker betonen, haben sie längst nicht den fertigen Film gesehen.

Was genau Deadpool & Wolverine auf den Kasten hat, dürften wir aber zweifelsohne in den kommenden Wochen erfahren. Bis zum deutschen Kinostart am 24. Juli 2024 ist es ja nicht mehr allzu lange hin.

Übrigens: Mehr dazu, wie die Zukunft des Marvel Cinematic Universe über Deadpool & Wolverine hinaus aussieht, erfahrt ihr unter den Links oben. 2024 und vor allem 2025 geht es wieder mit mehr neuen Filmen und TV-Serien weiter.

Was für Hoffnungen und Erwartungen an Deadpool & Wolverine? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!