»Habe dafür extra den Schnauzer rasiert«: Einer der besten Cameos von Deadpool & Wolverine ist jetzt kein Geheimnis mehr

Wer nach Hugh Jackman zu Marvels Wolverine wird, steht aktuell noch in den Sternen. Doch wenn es nach den Fans geht, steht der perfekte Nachfolger bereits fest. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Der Vielfraß ist aus dem Sack! In Deadpool & Wolverine darf tatsächlich Henry Cavill die Adamantiumkrallen zücken. Wer vor Kurzem im Kino war, weiß darüber natürlich längst Bescheid. Doch jetzt machen auch die Verantwortlichen hinter dem neuesten MCU-Film kein Geheimnis mehr daraus - wie auch der Cavillrine persönlich.

Der Cavillrine wie er leibt und lebt

Auf Social Media postete Cavill ein offizielles Bild von sich selbst als Wolverine-Variante, wie sie bei Deadpools Multiversums-Odyssee zu sehen ist. Dazu schreibt der 41-jährige Schauspieler: Um auf der sicheren Seite zu sein, habe ich diesmal den Schnauzbart abrasiert. Nur den Schnauzer.

Damit spielt Cavill natürlich um den große Schnauzbart-Eklat von 2017 rund um Justice League an: Während der exzessiven Nachdrehs des DC-Films durfte Henry Cavill sich den seinen Bart nicht rasieren, den er sich für Mission: Impossible - Fallout hat stehen lassen. Das versuchte man dann eher schlecht als recht per CGI zu fixen.

Für Marvel-Fans wird ein großer Traum wahr

Mit Henry Cavills Debüt im Marvel Cinematic Universe geht für viele Fans natürlich ein großer Traum in Erfüllung. In den letzten Jahren stand nämlich immer wieder mal zur Debatte, wer denn als Nachfolger von Hugh Jackman als Wolverine auftreten könnte. Und dabei war stets Henry Cavill in der Comic-Community einer der spannendsten Kandidaten.

Regisseur Shawn Levy verrät in einem neuen Interview mit Variety, dass Cavill keine Sekunde lang zögerte, um für die Rolle zuzusagen. Der Dreh der circa 30-sekündigen Sequenz forderte aber auch ihren Tribut: Da Cavill für die Szene den ganzen Tag dehydriert eine Zigarre rauchte, wurde dem Schauspieler offenbar richtig schlecht davon.

Die Mühe dürfte sich aber ausgezahlt haben, denn die Fans sind wegen The Cavillrine völlig aus dem Häuschen. Unter anderem bei X (ehemals Twitter) werden die Rufe laut, dass Henry Cavill dem MCU unbedingt als Wolverine erhalten bleiben soll.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Zumindest aktuell ist jedoch nicht bekannt und eher fragwürdig, ob dieser Wunsch tatsächlich in Erfüllung geht. Etablierten Insidern zufolge soll Hugh Jackman nun erstmal dem MCU als Wolverine erhalten bleiben und auch in den kommenden Avengers-Filmen eine wichtige Rolle spielen.

Avengers: Doomsday und Avengers: Secret Wars starten erst 2026 und 2027 in den Kinos. Und da Cavill nicht jünger wird, könnte er für die neue Wolverine-Version des Marvel Cinematic Universe langsam, aber sicher, schlichtweg zu alt werden.

Außerdem meinte Marvel-Chef Kevin Feige bereits: Der neue Wolverine soll in eine spürbar andere Richtung als der von Hugh Jackman gehen. Vielleicht scheidet alleine deswegen schon Henry Cavill aus und Fans müssen sich mit seinem Cameo in Deadpool & Wolverine begnügen.

Übrigens: Wollt ihr mehr dazu wissen, wie es nach Deadpool & Wolverine mit dem Marvel Cinematic Universe weitergeht, werdet ihr unter den Links oben fündig. 2025 geht es erstmal mit Captain America: Brave New World, Thunderbolts, Fantastic Four und Blade weiter.