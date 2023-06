Microsoft Flight Simulator 2024 angekündigt: Die ersten Missionen und Inhalte sind bekannt

Im Flight Simulator 2024 dürft ihr wieder ans Steuer zahlreicher Hubschrauber und Flugzeuge gehen.

Im Jahr 2024 geht es wieder hoch hinaus: Ein neuer Teil des Microsoft Flight Simulator lässt euch realistische und grafisch beeindruckende Flugreisen erleben. Im Reveal-Trailer verraten die Entwickler schon einiges darüber, auf welche Missionen wir uns als Piloten begeben.

Beeindruckende Bilder im Reveal-Trailer

Der erste Trailer ist allein grafisch bereits ein Highlight. Schon der aktuelle Flight Simulator sieht beeindruckend aus, aber 2024 will man anscheinend noch eine Schippe drauflegen. Seht am besten selbst:

Es bleibt aber nicht nur bei Bildern mit Fernweh-Faktor. Der Trailer zählt auch schon einige Missionen und Inhalte auf, die wir im neuen Flight Simulator erleben können:

Such- und Rettungsmissionen: Mit Hubschraubern können wir uns als Lebensretter betätigen. Wir suchen nach Vermissten, extrahieren Wanderer in Bergnot, und bergen Unfallopfer.

Mit Hubschraubern können wir uns als Lebensretter betätigen. Wir suchen nach Vermissten, extrahieren Wanderer in Bergnot, und bergen Unfallopfer. Waldbrände bekämpfen: Wer es lieber etwas größer hat, kann auch mit großen Löschflugzeugen gegen Waldbrände kämpfen.

Wer es lieber etwas größer hat, kann auch mit großen Löschflugzeugen gegen Waldbrände kämpfen. Lufttransporte: Gezeigt wird etwa, wie wir eine Maschine auf einer Bohrinsel abladen, ein riesiges Transportflugzeug starten, dass ein anderes Flugzeug transportiert, oder einen Strommasten aus dem Helikopter heraus installieren.

Gezeigt wird etwa, wie wir eine Maschine auf einer Bohrinsel abladen, ein riesiges Transportflugzeug starten, dass ein anderes Flugzeug transportiert, oder einen Strommasten aus dem Helikopter heraus installieren. Sport: Wer es etwas unbeschwerter haben will, kann auch Fallschirmspringer abwerfen, an sportlichen Wettkämpfen wie Rennen teilnehmnen, oder ein Segelflugzeug steuern.

Das war aber noch längst nicht alles: Wie der Trailer zeigt, können wir auch wissenschaftliche Forschungsflüge durchführen und dabei etwa Wirbelstürme beobachten, experimentelle Fluggeräte testen, Luftschiffe, Heißluftballone und Militärjets steuern und Vieles mehr.

Im Rahmen der Xbox-, Starfield- und PC-Gaming-Shows gibt es noch viele weitere spannende Ankündigungen und Trailer.