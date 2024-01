Neuer düsterer Deckbuilder auf Steam kombiniert Magic: The Gathering mit Monsterjagd

Bestien verschiedenster Art wollen euch in Acolyte of the Altar das Leben schwermachen.

Mit Acolyte of the Altar erwartet uns im März 2024 ein neues Abenteuer für alle Fans von Sammelkartenspielen im Stile von Magic: the Gathering. Im Zentrum stehen Bestien, denen ihr mithilfe von durch Mana beschworene Kreaturen zu Leibe rückt.

Erscheinen soll der Titel am 25. März 2024, doch wer besonders neugierig ist und sich bereits heute einen tieferen Eindruck als beim Trailer möglich verschaffen möchte, der oder die hat Glück: Auf Steam findet sich bereits eine Demo.

Monsterjagd mit Kartendeck

0:56 Acolyte of the Altar: Neues Einzelspieler-Deckbuilding-Spiel schickt euch auf Bestienjagd

Was ist Acolyte of the Altar? Am einfachsten lässt sich das Spiel wahrlich mit Magic: The Gathering oder Hearthstone, mit einem Twist ausgerichtet auf Einzelspieler beschreiben. Ihr tretet eine Reise an, auf der ihr ähnlich wie in Slay the Spire oder ähnlichen Roguelikes auf jeder Etappe zufallsgeneriert auf neue Feinde trefft.

Karten auf den Tisch! Hier entspinnt sich dann rundenweise ein Kampf, der durch Angriffe der heraufbeschworenen Monster geprägt ist. Allerdings beschwört das Biest selbst nichts, sondern setzt einzigartige Fähigkeiten ein. Und je länger der Kampf dauert, desto gefährlicher wird es - inklusive neuer Fähigkeiten.

Die Kämpfe tragt ihr in Acolyte of the Altar auf solchen genretypischen Spielbrettern aus.

Monsterverwertung: Sobald ihr durchatmend auf dem niedergerungenen Körper eures einstigen Feindes steht, könnt ihr Teile von ihm eurem Patronen opfern. Hierfür erhaltet ihr einzigartige Items oder sonstige Vorteile, die euch in den kommenden Schlachten helfen. Diesen göttlichen Helfer könnt ihr vor Antritt eurer Reise auswählen.

Wer entwickelt Acolyte of the Altar? Das Spiel wird von dem jungen Studio Black Kite Games entwickelt. Das sechsköpfige Team stellt eine bunte Mischung aus erfahrenen Entwicklern und Neulingen in der Branche dar, die zuvor in anderen Feldern Erfahrung gesammelt haben.

Gründer und Chefdesigner ist Cameron Reid. Er arbeitete zuvor als Game Designer an Red Redemption 2 mit und - ja wirklich - forschte bei IBM im Oak Ridge National Lab in den USA an Quanten-Computern.

Warum dann ein Kartenspiel als Erstlingswerk? Es könnte etwas mit Reids Leidenschaft für... Spielkarten aller Art zu tun haben. Er nimmt nach eigener Aussage seit seiner College-Zeit an Karten-Turnieren teil.

Was denkt ihr über Acolyte of the Altar? Habt ihr die Demo bereits ausprobiert? Gefallen euch der Stil des Spieles und seht ihr darin eine gelungene Idee und gekonnte Umsetzung? Schreibt uns gerne von euren Gedanken in den Kommentaren!