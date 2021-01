Deep Rock Galactic wächst und gedeiht, Spieler hellauf begeistert

Rock and Stone! Beim Barte des Zwergs, der Koop-Titel Deep Rock Galactic erreichte in den letzten 30 Tagen seine bisher höchste durchschnittliche Spielerzahl. Rund 6.800 Minenzwerge waren im Schnitt zeitgleich in den prozedural generierten Höhlen unterwegs, um wertvolle Ressourcen in ihren Robo-Esel zu schaufeln und massig schleimige Alien-Brut über den Haufen zu ballern.

Gemessen mit Blockbuster-Marken ist das zwar eine geringe Anzahl gleichzeitig aktiver Spieler, für ein Indie-Spiel aber durchaus ein Zeichen für eine gesunde Community, die zudem stetig wächst und sich begeistert zeigt. Schaut man sich die Kurve auf Steamcharts.com an, zeigt sich das kontinuierliche Wachstum:

Warum wächst Deep Rock Galactic?

Es gibt mehrere Gründe, warum das Koop-Spiel seit dem Early-Access-Release im Februar 2018 und dem Full Release im Mai 2020 immer mehr Spieler begeistert.

Entwickler bringen Updates: Das dänische Studio Ghost Ship Games pflegt Deep Rock Galactic ausdauernd. Seit dem Early-Access-Release sind 32 große Patches erschienen, die neue Inhalte wie Biome und Monster, aber auch Komfortverbesserungen und Fehlerbehebungen brachten. Und weitere Updates wurden bereits angekündigt.

Den Trailer zum neuesten Update 32 mit einem Gameplay-Querschnitt seht ihr hier:

Lockdowns spielen mit: Während des ersten Corona-Lockdowns im März 2020 erreichte Deep Rock Galactic seine bisherige Höchstmarke von 20.030 gleichzeitig aktiven Zwergen. Spaßige Koop-Spiele erleben einen besonderen Zulauf in Zeiten, in denen physische Aktivitäten mit Freunden weitgehend ausfallen müssen.

Deep Rock Galactic ist ein super Spiel: Der Mix aus durch die Erde graben, Ressourcen sammeln und Ballern macht mächtig Laune. Rollenspiel-Elemente wie das Aufleveln der Zwerge fügen sich sauber ein und motivieren, während das Rahmenwerk aus abwechslungsreichen, da zufällig generierten Leveln langfristig begeistern kann.

Lest unseren Test zu Deep Rock Galactic, wenn ihr mehr über den Indie-Hit erfahren wollt:

Eins der bestbewerteten Steam-Spiele

Deep Rock Galactic versammelt eine leidenschaftliche Community hinter sich. Auf Steam erreicht der Titel phänomenale 97 Prozent positiver Bewertungen aus über 57.000 Spielermeinungen. Die kürzlichen Reviews fallen sogar zu 98 Prozent positiv aus. Das ist außergewöhnlich gut, zumal Spieler auf Steam selten um Kritik verlegen sind.

Auch auf Metacritic stehen alle Zeichen auf grün: Zwar gehört Deep Rock Galactic international nicht zu den besten Spielen aller Zeiten, die Testnoten können sich aber sehen lassen. Der Durchschnitt aus 20 Pressewertungen liegt bei starken 85, Nutzer geben im Schnitt 8 von 10 Punkten. Das alles zusammengenommen unterstreicht den positiven Gesamteindruck des Koop-Spiels.