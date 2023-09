»Musste meine Hose mehrfach wechseln« - Bei Steam sahnt ein neuer Horror-Trip mit Unreal Engine 5 ab

In Demonologist wartet das Grauen hinter jeder Ecke.

Der neueste Horror-Tipp auf Steam trägt den Titel Demonologist und verließ am 25. September den Early Access. Fans von Phasmophobia dürften sich in dem Koop-Spiel direkt heimisch fühlen.

Eine Besonderheit an Demonologist ist die Nutzung der Unreal Engine 5. Entwickler Clock Wizard Games geht so weit, dass das Spiel deshalb der Titel mit »der besten Grafik im Koop-Horror-Genre« sei.

Die arme Waschmaschine...

Die Grafikpracht - oder zumindest der schick dargestellte Schrecken - scheint so eindrucksvoll zu sein, dass eine Spielerin behauptet, sie »musste mehrfach die Hose wechseln«. Mehr kann ein Horror-Erlebnis ja eigentlich nicht wollen.

0 Resident Evil ohne Mut: Ist der Mainstream-Horror am Ende? - mit Colin Gäbel und Insert Moin

Schon im Early Access sorgte Demonologist bei vielen Streamern dafür, dass die Waschmaschine einiges zu tun hatte. Unter den zu 90 Prozent positiven Steam-Rezensionen ist das Thema der durchnässten Kleidung ebenfalls ein anhaltend prominentes Thema.

Worum geht es in Demonologist?

Alleine oder mit bis zu vier Spielern im Koop geht ihr genretypisch auf Geisterjagd. Auf den unterschiedlichen Karten müsst ihr erst herausfinden, welche Art von Geist den Ort heimsucht und ihn dann austreiben.

Dabei trefft ihr immer auf zufällige Unholde und ihr könnt unterschiedliche Ausrüstung nutzen, um diese zu finden und zu verbannen. Tägliche und wöchentliche Aufgaben, sowie Events und Missionen sollen für Abwechslung sorgen.

Mit eurer gewählten Ausrüstung geht ihr in Demonologist auf Geisterjagd.

Die Entwickler nutzen noch ein weiteres, im Genre aber nicht ganz unbekanntes Feature. Wenn ihr über euer Mikro etwas im Spiel sagt, erfolgt möglicherweise eine Reaktion in der Umgebung - beispielsweise öffnet sich eine bis dahin geheime Tür.

Mit dem Geld, das ihr beim Spielen verdient, könnt ihr euer Safehouse verbessern und es gibt sogar Haustiere, die euch in euren Unterschlupf begleiten können.

Auf Steam kostet Demonologist aktuell knapp 15 Euro. Ihr könnt allerdings auch erst eine kostenlose Demo herunterladen, um probeweise Geister zu jagen - und eure Waschmaschine vorerst etwas zu schonen.

Demonologist klingt nach einer würdigen Alternative zu Phasmophobia, die besonders mit der Optik punkten kann. Was muss ein Horror-Spiel euch bieten, damit ihr euch so richtig fürchtet? Ist Demonologist für euch ein solches Spiel? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!