Phasmophobia: Alle Geister bestimmen – neue Fan-App hilft euch dabei

Im Koop-Horror-Spiel Phasmophobia habt ihr den Auftrag, Hinweise auf paranormale Aktivitäten zu finden. Am Ende jeder Mission müsst ihr diese dann kombinieren, um die Art des Geistes zu bestimmen, dem ihr gerade auf der Spur gewesen seid.

Normalerweise nutzt ihr dazu das Ingame-Tagebuch, doch ein Spieler hat nun ein Tool entwickelt, mit dem ihr - vollkommen spoilerfrei - für den Ernstfall üben könnt.

Neues Tool hilft bei der Geisterjagd

Das Online-Tool von Reddit-Nutzer Orelio richtet sich vor allem an Anfänger, die noch nicht alle verschiedenen Geisterarten in- und auswendig kennen. Auf der Webseite, die auch optisch an das Tagebuch aus dem Spiel erinnert, könnt ihr ganz nach eurem Belieben alle möglichen Beweiskombinationen ausprobieren.

Dabei wird euch automatisch angezeigt, welche Kombinationen aktuell im Spiel enthalten sind und welche nicht: Wählt ihr etwa Minustemperaturen (Freezing Temps) und Fingerabdrücke (Fingerprints) aus, werden Geisterkugeln (Ghost Orbs) und Geisterschrift (Ghost Writing) automatisch ausgeblendet - schließlich kann es sich, wenn diese beiden Hinweise vorhanden sind, beim gesuchten Geist letztlich nur um einen Wraith oder eine Banshee handeln.

Ihr könnt das Tool natürlich nicht nur für eure Trockenübungen nutzen, auch während des Spielens kann eines eurer Gruppenmitglieder die gefundenen Hinweise hiermit festhalten. So wisst ihr immer, nach welchen möglichen Beweisen euer Team noch suchen muss. Habt ihr etwa direkt zu Beginn EMF Level 5 gemessen und Antworten auf eure Fragen mit der Spirit Box bekommen, müsst ihr nur noch nach Geisterorbs oder Geisterschrift suchen - Fingerabdrücke und Minustemperaturen können nicht mehr auftauchen.

Falls euch dies noch nicht Hilfe genug ist: Dataminer haben die Spielmechaniken von Phasmophobia letzte Woche komplett entschlüsselt - der folgende Artikel verrät euch, wie ihr quasi jede Runde gewinnen könnt:

Allerdings strotzen diese Tipps geradezu vor Spoilern. Wer sich noch ein wenig den Reiz des Rätselhaften beibehalten will und kein Problem damit hat, gelegentlich während der Geisterjagd das Zeitliche zu segnen, sollte deshalb vielleicht lieber doch erstmal nur das oben verlinkte Tool verwenden.