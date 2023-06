Der Herr der Ringe: Return to Moria - Das Survival-Spiel erscheint schon überraschend bald

Zwerge sind schon ein seltsames Völkchen. Da kriegen sie in Moria ordentlich eins auf die Mütze, ihnen steht ganz Mittelerde offen, um sich eine neue Heimat zu erschaffen - doch es zieht sie immer wieder nach Khazad-dûm zurück.

So auch in Der Herr der Ringe: Return to Moria. In dem Survival-Sandbox-Spiel traut ihr euch in die von Orks und anderen Scheusalen übernommenen Hallen unter dem Nebelgebirge. Eure Aufgaben umfassen dabei so ziemlich...alles. Gebäude bauen, hungrige Zwerge versorgen, Kreaturen verkloppen und mehr. Auf euren unterirdischen Reisen könnt ihr sogar magische Artefakte entdecken, die natürlich auch standesgemäß leuchten, wenn Orks in der Nähe sind.

Das müsst ihr übrigens nicht alleine erledigen, sondern auch kooperativ mit bis zu acht Mitstreitern. Aber warum darüber schreiben, ihr könnt es euch auch einfach selbst ansehen:

1:00 Der Herr der Ringe: Return to Moria entführt euch im neuen Trailer in finstere Tiefen

Release noch 2023

Na, habt ihr jetzt Lust auf Return to Moria bekommen? Wenn ja, haben wir noch eine gute Nachricht für euch! Denn bis zum Release ist es nicht mehr lange hin. Schon im Herbst 2023 soll eure Rückkehr nach Moria beginnen.

Wer auf einen Steam-Release hofft, wird übrigens enttäuscht: Erscheinen wird Return to Moria auf dem PC exklusiv im Epic Store.