Amazon entwickelt bekannterweise eine erste Serie aus der Welt von J.R.R. Tolkiens Der Herr der Ringe. Und während der Streaming-Dienst nach einem passenden Team für die Produktion der Serie sucht, werden erste Gerüchte über die Handlung gestreut.

So möchte TheOneRing aus internen Quellen erfahren haben, dass in der ersten Staffel die Origin-Story des jungen Aragorn und sein Werdegang erzählt wird. Der von Viggo Mortensens dargesteller Charakter ist bereits aus Peter Jacksons Film-Trilogie bekannt. Der tapfere Held Aragorn gehört zu den Dúnedain und ist ein Nachfahre von Isildur. Zum Zeitpunkt der HdR-Geschichte ist er bereits 87 Jahre alt.

Ob an den Gerüchten etwas dran ist, konnte noch nicht bestätigt werden. Es spricht jedoch einiges dafür, zum Auftakt einen bekannten Charakter einzuführen. Und da die Serie die bereits verfilmten HdR-Teile der Saga nicht noch einmal aufgreifen wird, mangelt es auch nicht an neuen Geschichten aus Tolkiens Welt.

Noch steht die Produktion der Serie ganz am Anfang. Ein Serien-Start ist mit frühstens 2020 zu rechnen.

