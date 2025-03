Der schlimmste Cheater der Welt ist ein Deutscher – und jetzt hat er wieder für einen Skandal gesorgt

Der deutsche Trackmania-Spieler Rioulu erschummelte sich rund 2.800 Weltrekorde - und kann damit nicht aufhören.

Stellt euch vor, jemand investiert Jahre seines Lebens, tausende Stunden harter Arbeit, perfektioniert jede Bewegung, jede Entscheidung, jede Strategie – nicht, um ein echter Profispieler zu werden, sondern um die ganze Welt zu täuschen. Er erschafft mehrere Fake-Identitäten, programmiert seine eigenen Cheats, baut ein Netzwerk aus Fake-Accounts auf und kämpft mit aller Kraft, um sich virtuellen Ruhm zu erschleichen.

Genau das ist in der Trackmania-Community passiert.

Ein deutscher Spieler, einst als eines der größten Talente gefeiert, hat das gesamte Wettkampfgeschehen des Spiels manipuliert – und das nicht nur einmal. Nachdem er als Betrüger enttarnt wurde, verschwand er. Doch wie der beliebte Trackmania-YouTuber Wirtual jetzt enthüllt, gibt es Beweise, dass der Cheater heimlich zurückgekehrt ist, unter einer neuen Identität, mit einem neuen Plan. Und dieses Mal könnte sein Betrug noch perfider sein als zuvor.

Rückblick: Der erste Skandal

Vor ein paar Jahren war der deutsche Trackmania-Spieler Riolu ein gefeierter Star in der Szene. Ein deutscher Spieler, der scheinbar das Unmögliche schaffte: Weltrekord um Weltrekord pulverisierte er, dominierte gleich mehrere Trackmania-Versionen gleichzeitig und ließ selbst die besten Fahrer der Welt alt aussehen.

62 von 65 Weltrekorden in Trackmania 2: Canyon? Kein Problem für Riolu. Komplette Dominanz in Trackmania Turbo mit 200 von 200 offiziellen Rekorden? Ebenfalls abgehakt. Seine Fans verehrten ihn, seine Gegner verzweifelten – er war auf dem besten Weg, als einer der größten Trackmania-Spieler aller Zeiten in die Geschichte einzugehen. Am Ende hielt Riolu sagenhafte 2.800 Weltrekorde gleichzeitig.

Doch 2021 flog alles auf: Eine tiefgehende Analyse der Replay-Dateien brachte ans Licht, was sich viele zuvor kaum vorstellen konnten: Das Wunderkind Riolu hatte betrogen. Und zwar mit einer raffinierten Methode, bei der er die Geschwindigkeit seines Spiels um 40 bis 60 Prozent reduzierte.

Die Schummel-Historie mit mehreren Smurf Accounts reicht bis ins Jahr 2010 zurück

In den Replay-Dateien war dies zunächst nicht erkennbar – bis ein neues Tool entwickelt wurde, das die Lenkbewegungen der Spieler sichtbar machen konnte. Plötzlich war klar: Seine Eingaben waren unmenschlich präzise, teilweise sogar unmöglich auszuführen.

Als die Beweise auf den Tisch kamen, leugnete Riolu zunächst alles. Er sprach von einer Hexenjagd, warf seinen Kritikern Erpressung vor und versuchte, den Skandal kleinzureden. Doch die Fakten waren erdrückend. Der einstige Superstar wurde als Betrüger entlarvt, seine Rekorde wurden gelöscht, sein Ruf war ruiniert. Schließlich zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück – scheinbar für immer. Doch wie sich nun herausstellt, hatte er in Wirklichkeit ganz andere Pläne.

Die Rückkehr unter falscher Identität

Jahrelang blieb es ruhig um Riolu. Während die Trackmania-Community versuchte, die kaputten Ranglisten mit ehrlichen Rekorden wiederherzustellen, schien der einstige Star von der Bildfläche verschwunden zu sein. Doch im Jahr 2024 tauchte ein neuer Name auf, der innerhalb kürzester Zeit für Aufsehen sorgte: Eddy Reising.

Eddy schien wie aus dem Nichts zu kommen – und das mit beeindruckender Geschwindigkeit. Innerhalb weniger Tage platzierte er sich unter den besten Spielern in Trackmania 2: Lagoon, knackte mehrfach die Top 10 der weltweiten Bestenlisten und stellte sogar einige Weltrekorde auf.

92Bob und Eddy Reising sind die beiden bekanntesten Namen, unter denen Riolu seit seinem Verschwinden nun aktiv ist.

Skepsis machte sich in der Community breit. Wer war dieser mysteriöse Neuling, der auf Anhieb mit den besten Trackmania-Spielern der Welt mithalten konnte? Klar, es gibt Naturtalente – aber einen Trackmania-Titel zum ersten Mal zu spielen und direkt Weltklasse-Zeiten aufzustellen? Mehr als verdächtig.

Doch Eddy wollte die Zweifel zerstreuen: Er schloss sich mehreren Discord-Servern der Trackmania-Community an, plauderte mit anderen Spielern und erzählte von sich. Laut eigener Aussage lebte er in Kasachstan, spielte schon lange Trackmania, aber eben nicht kompetitiv – bis jetzt.

Merkwürdig wurde es allerdings, wenn es um seine Vergangenheit ging. Konkrete Angaben machte er kaum, seine Antworten waren vage, und vor allem: Er vermied es, im Voice-Chat zu sprechen. Sein Mikrofon sei immer stummgeschaltet, um seine Frau nicht zu stören, behauptete er.

Die Skeptiker ließen nicht locker. Je länger Eddy aktiv war, desto mehr Ungereimtheiten tauchten auf - und langsam formte sich eine unglaubliche Theorie: War Eddy in Wahrheit niemand anderes als Riolu?

Die Beweise: Ist Eddy wirklich Riolu?

Was zunächst wie eine Verschwörungstheorie klang, entpuppte sich schnell als erschreckend gut belegte Vermutung. Stück für Stück trugen Community-Mitglieder Indizien zusammen, die darauf hindeuteten, dass Eddy Reising in Wahrheit nichts anderes als eine neue Identität von Riolu sein könnte. Und je tiefer man grub, desto klarer wurde das Muster.

1. Die Account-Verbindungen

Ein entscheidender Hinweis waren die Trackmania-Accounts, die Eddy nutzte. Sein Accountname (nicht zu verwechseln mit dem Anzeigenamen) war unter dem Namen pwnz0r_22 bekannt – ein Name, der in der Community zwar nicht besonders auffällig war, aber bei genauerem Hinsehen brisant wurde. Denn pwnz0r_22 war in der Vergangenheit bereits mit einem Smurf-Account verknüpft gewesen, der Riolu gehörte.

Zusätzlich stellte sich heraus, dass Eddy kurz nach seinem Auftauchen einige Accounts benutzte, die sich mit jenen deckten, die kurz nach Riolus Verschwinden 2021 aktiv wurden – darunter der mysteriöse 92Bob -Account, der nach der Enttarnung von Riolu plötzlich begann, Weltrekorde zu brechen.

Die ganze Geschichte zu 92Bob hat Wirtual in einem eigenen Video aufgearbeitet:

Trackmania speichert in Replay-Dateien unter anderem das verwendete Eingabegerät – eine Art digitaler Fingerabdruck. Eddy spielte mit einem Gamepad von Bigben Interactive, einem Hersteller, der in der Trackmania-Szene nicht gerade weit verbreitet ist.

Nun wäre das noch kein eindeutiger Beweis – doch hier wird es brisant:

Die Firma hatte sich in der Zwischenzeit umbenannt, doch Eddys gespeicherte Replay-Dateien zeigten immer noch die alte Herstellerkennung – dieselbe, die damals in Riolus Replays auftauchte.

Riolu hatte in der Vergangenheit genau diesen Controller benutzt.

In alten Social-Media-Posts hatte Riolu stolz erzählt, dass sein Esport-Team einen Sponsoring-Deal mit Bigben hatte und ihm das Gerät zur Verfügung gestellt wurde.

3. Die Spielweise & Aktivität

Ein weiterer, schwer zu leugnender Beweis: Eddys Fahrstil glich Riolus nahezu perfekt. Seine Linienwahl, seine Technik – all das erinnerte auffallend an den einstigen Trackmania-Profi. Spieler, die sich intensiv mit den besten Fahrern der Szene beschäftigen, waren sich schnell sicher: Das konnte kein Zufall sein.

Doch es wurde noch verrückter: Immer wieder kam es zu Situationen, in denen Eddy sich auf verdächtige Weise genau dann aktivierte, wenn bestimmte Riolu-Accounts inaktiv waren – und umgekehrt. Wann immer Eddy spielte, war Riolu offline und umgekehrt. Die Community begann, Zeitstempel zu analysieren und stellte fest, dass sich die Aktivitätsmuster über Jahre hinweg wie ein Puzzle zusammenfügten.

4. Die toxische Verteidigung

Als weiteren Beweis für Eddys wahre Identität nennt Wirtual sein Verhalten gegenüber Kritik. In Foren und auf Discord wehrte er sich auffällig aggressiv gegen jeden, der auch nur andeutete, dass er etwas mit Riolu zu tun haben könnte. Interessanterweise tauchten auch immer wieder neue Accounts auf, die Eddie in Diskussionen verteidigten – und dabei die exakt gleiche Wortwahl nutzten, die Riolu einst benutzte, als er sich gegen die Betrugsvorwürfe verteidigte.

Riolu nutzt mehrere Fake Accounts, mit denen er seine Schummelei verteidigte.

Noch seltsamer: Mehrere dieser Accounts hatten in der Vergangenheit unter anderem Namen bereits Kommentare auf Riolus alten Videos hinterlassen. Manche hatten sogar explizit gegen Riolus Kritiker gehetzt – genau wie es Eddie nun tat.

All diese Beweise führten zu einem unvermeidlichen Schluss: Eddy Reising und Riolu sind mit größter Wahrscheinlichkeit ein und dieselbe Person.

Eddy begann als Trackmania-Sensation, entpuppte sich aber als eine der perfidesten Täuschungen der Szene. Jahrelang hatte Riolu offenbar im Verborgenen weitergespielt, neue Identitäten erschaffen und sich erneut an die Spitze der Ranglisten gesetzt – während die Community im Glauben war, dass sie ihre Bestenlisten endlich von Cheatern bereinigt hatte.