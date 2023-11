Trackmania: Die Steam-Spielerzahlen steigen plötzlich um 4.200 Prozent und Fans rätseln

Plötzlich ein absoluter Hit? Trackmania sollte sich nicht zu früh freuen.

Es kommt natürlich immer mal wieder vor, dass Spiele auf Steam plötzlich aus unterschiedlichen Gründen einen kometenhaften Anstieg an Popularität erleben - ein Sale zum Beispiel oder eine Gratis-Aktion übers Wochenende. Im Falle von Trackmania ist es allein mit derlei Erklärungen aber nicht getan.

Denn das Rennspiel hatte laut Daten stolze 4.200 Prozent mehr Spieler - in nur zwei Stunden! Das ist doch zu schön, um wahr zu sein, oder? Nun ja: Das ist es vermutlich auch nicht.

Wenn nackte Zahlen doch mal lügen

Normalerweise haben statistisch aufbereitete Daten den Ruf, einen Fakt darzustellen, an dem sich nicht so leicht rütteln lässt. Im Falle von Trackmania haben wir es aber mit so etwas wie einer Antithese zu tun, denn hier scheint schlicht und ergreifend etwas mit den Daten nicht zu stimmen.

Laut SteamDB hatte der Fun-Racer am Montag, den 27. November 2023, gegen Mittag noch im Schnitt um die 500 Spieler - zwei Stunden später sollen es gemittelt 21.000 gewesen sein.

Bei diesem Anblick wird selbst Laien schnell klar: Moment, da stimmt was nicht.

Auf Reddit sorgte dieser Boom für Erstaunen. Fans des Rennspiels konnten oder wollten es selbst nicht so recht glauben und rätseln darüber, was hinter diesen Zahlen stecken könnte. In einem Thread wird zwar die Möglichkeit in den Raum geworfen, dass populäre Twitch-Streamer das Spiel empfohlen haben und damit einen Hype losgetreten haben könnten. Auch Bots werden als mögliche Ursache genannt.

Inzwischen scheint sich aber eine viel simplere Erklärung bewahrheitet zu haben: Es handelte sich schlicht um einen Bug bei der Datenübermittlung zwischen Ubisoft Connect und Steam. Dafür spricht zum einen die Tatsache, dass andere Gründe, etwa der kürzlich stattgefundene Steam Herbst Sale, nicht infrage kommen - denn Trackmania ist sowieso Free2Play.

Zum anderen hat sich der Graph bei SteamDB inzwischen wieder auf ein Niveau abgesenkt, das den Spielerzahlen vor dem Vorfall gleichkommt. Es ist also davon auszugehen, dass wirklich ein kurzfristiger Fehler für die Panne verantwortlich war. Offiziell bestätigt ist das jedoch nicht.

Wenn ihr nach dieser rasanten Meldung noch weiterheizen wollt, saust mal hier vorbei:

Habt ihr schon einmal bei einem anderen Spiel mitbekommen, dass die Spielerzahl-Angabe auf SteamDB oder bei anderen Trackern durcheinandergekommen und unrealistisch hohe oder niedrige Werte angezeigt hat? Spielt ihr Trackmania gerne und seid euch deshalb sicher, einer der korrekt getrackten Spieler zu sein? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!