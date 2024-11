Der Schuh des Manitu 2: Bully teilt ein neues Bild, Fans hoffen nun auf Rückkehr eines tierischen Fan-Lieblings

Abahachi kehrt nach über 20 Jahren auf die große Leinwand zurück. Bild: Ufa Film

Vor 23 Jahren haben wir im Bully-Film Der Schuh des Manitu gelernt, dass man manche Pferde nicht zu sehr antreiben darf. Sonst kotzen sie. Unter Beweis gestellt hat das ein edles Ross namens Jacqueline (natürlich ausgesprochen mit hartem E am Ende).

In der Kino-Fortsetzung Das Kanu des Manitu könnte es 2025 nun ein Wiedersehen mit dem damals sehr beliebten Huftier geben. Adleräugige Fans wollen sie auf einem neuen Bild erspäht haben, das Regisseur Michael »Bully« Herbig von den laufenden Dreharbeiten teilte.

Was auf dem Bild zu sehen ist

Klar, im Vordergrund steht natürlich Bully selbst und guckt entweder konzentriert oder skeptisch drein (oder beides). Links unten ist etwas verschwommen ein weißes Pferd zu erkennen. Gut, Pferde gibt’s im fiktiven Wilden Westen natürlich so oft wie Prügeleien im Saloon. Aber das Tier trägt ein Geschirr, mit dem es wohl vor eine Kutsche gespannt wird – was doch sehr nach Jacqueline klingt!

Den dicken Gurt nennt man übrigens Kummet. Und wenn wir schon bei pferdigen Fun Facts sind: In Wirklichkeit können Pferde sich gar nicht übergeben. Nur in extrem seltenen Fällen quillt Flüssigkeit in umgekehrter Richtung wieder hoch. Und zwar durch die Nase.

Zurück zu netteren Themen: Auch ein menschlicher Fan-Liebling wurde von Bully bereits angeteasert. Der ikonische Bösewicht Santa Maria, gespielt von Sky du Mont, könnte ebenfalls wieder auftauchen. Ist er seinem scheinbar sicheren Ende in Teil 1 doch entronnen?

Was wissen wir über den Film?

Zur Handlung ist bisher wenig bekannt: Abahachi (Bully) und Ranger (Christian Tramitz) werden von einer Gaunerbande in die Falle gelockt, weil die Banditen an das legendäre Kanu des Manitu gelangen wollen. Kurz bevor sie am Galgen enden, werden die beiden Möchtegern-Helden von ihrem griechischen Kumpel Dimitri (Rick Kavanian) gerettet – und danach entspinnt sich das neue Abenteuer.

Noch existiert kein Trailer zu Das Kanu des Manitu. Der Kinostart ist für August 2025 geplant, allzu lang dürfte es also nicht mehr dauern, bis wir erste Szenen zu sehen bekommen. Wir rechnen damit, dass auch weitere bekannte Figuren zurückkehren – wäre es wirklich eine Fortsetzung, wenn Winnetouch nicht dabei ist?

Der Schuh des Manitu läuft inzwischen bei Disney Plus, bei Amazon Prime findet ihr Bullyparade - Der Film, in dem es schon eine kurze Fortsetzung der Wild-West-Parodie gab. Ob Das Kanu des Manitu nach so langer Zeit an den damals riesigen Erfolg seines Vorgängers anknüpfen kann oder mit der Gesamtsituation unzufrieden sein wird, bleibt bis auf Weiteres abzuwarten.