»Lasst ihn das bloß nicht hören«: Der Star von Reacher übertrifft Arnold Schwarzenegger offenbar in einem Punkt

Alan Ritchson erinnert mit seinem muskulösen Körper stark an Arnold Schwarzenegger. Bildquelle: Amazon Prime Video/ Studiocanal.

Dank des massiven Erfolges der Action-Serie Reacher ist der Schauspieler Alan Ritchson in aller Munde. Jetzt äußerte sich auch Robert Patrick, der den Antagonisten der zweiten Staffel verkörpert, zu dem Star. Er vergleicht ihn auf Nachfrage mit einer Action-Legende und redet sich um Kopf und Kragen.

Ritchson übertrifft sogar Schwarzenegger

Der Schauspieler Robert Patrick verkörpert nicht nur der aktuelle Antagonist in Reacher, sondern als T-1000 auch der Widersacher von Arnold Schwarzenegger in dem Actionfilm Terminator 2 von 1991. In einem Interview mit Cinemablend wurde er nun gefragt, wie er Arnold Schwarzenegger und Alan Ritchson miteinander vergleichen würde. Robert Patrick antwortet darauf:

Alan ist größer. Sag Arnold nicht, dass ich das gesagt habe. Aber in diesen Moment, in seiner derzeitigen Verfassung und seinem Alter ist Alan größer.

Damit ist aber keineswegs die Körpergröße gemeint, sondern die Muskelmasse. Das wird im weiteren Verlauf des Gespräches klar. Damit begibt sich Patrick auf dünnes Eis, da Schwarzenegger schließlich für seinen muskulösen Körperbau bekannt ist. Doch er muss es wissen, schließlich stand er beiden Stars mehrfach gegenüber.

Das wandelnde Kraftpaket Alan Ritchson könnt ihr im Trailer zur zweiten Staffel von Reacher selbst betrachten:

2:00 Reacher ist zurück: Bei Prime Video geht es schon bald mit Staffel 2 der Thriller-Serie weiter

Zudem lobt Robert Patrick, dass sowohl Arnie als auch Alan trotz ihrer massiven Körper nicht schwerfällig geworden, sondern sehr beweglich geblieben sind. Anzumerken ist außerdem, dass sich die Gegenüberstellung ausschließlich auf die Verfassung von Arnold Schwarzenegger während des Drehs von Terminator 2 bezieht.

Ihr wollt selbst vergleichen? Den Trailer zu Terminator 2 seht ihr hier:

1:20 Terminator 2 - Trailer zur 3D-Version mit Arnold Schwarzenegger

Die Frage nach dem Vergleich zwischen den beiden Schauspielern ist tatsächlich nicht weit hergeholt, da Alan Ritchson von Fans bereits als potenzieller Nachfolger von Arnold Schwarzenegger in einem neuen Terminator-Film gehandelt wird. Von offizieller Seite gibt es diesbezüglich jedoch keine Aussagen.

Was haltet ihr von dem Vergleich zwischen den Schauspielern Arnold Schwarzenegger und Alan Ritchson? Habt ihr die zweite Staffel der Action-Serie Reacher schon gesehen oder seid noch dabei? Wie findet ihr sie? Seid ihr auch Fans von Terminator und anderen Arnie-Filmen? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!