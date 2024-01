Reacher: Was wir schon jetzt zu Staffel 3 der Amazon-Serie wissen

Zum Release von Reacher: Staffel 3 wagen wir eine erste Prognose. Bildquelle: Amazon Prime Video

An Reacher kommt man gerade kaum vorbei. Und das ist nicht nur der beeindruckenden Statur von Alan Ritchson zu verdanken: Die Amazon-Serie bricht Rekorde und erfreut sich unter Kritikern wie Fans größter Beliebtheit. Jetzt ist das das Finale der zweiten Season angelaufen und ihr fragt euch vielleicht: Wann geht es mit Staffel 3 weiter?

Ein Release von Staffel 3 in 2024 ist nicht unrealistisch

Dazu haben wir schon einmal gute Nachrichten für euch: Staffel 3 von Reacher ist nicht nur längst offiziell bestätigt, tatsächlich wird die im Moment sogar gedreht. Dass es mit der Action-Thriller-Serie weitergeht, bestätigte Alan Ritchson bereits im Dezember 2023 - zu dem Zeitpunkt stand der Hauptdarsteller der Serie sogar schon vor der Kamera.

Wann Reacher: Staffel 3 damit starten könnte? Darüber lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nur spekulieren. Allerdings stehen bei dem aktuellen Produktionstempo die Chancen nicht schlecht, dass es sogar schon im Dezember 2024 soweit ist.

Was wissen wir zu Story und Cast von Staffel 3?

Zur Handlung und dem Cast bleiben ebenfalls noch die größten Fragen offen. Es ist nicht auszuschließen, dass Staffel 3 von Reacher erneut mit einer völlig neuen Besetzung daherkommt - bis auf ein paar Ausnahmen natürlich. Die Serie basiert außerdem auf dem Romanen des Autors Lee Child und die Reacher-Reihe umfasst stolze 28 Bände.

Da die Amazon-Serie den Büchern bis dato nicht chronologisch folgt, lässt sich nicht sagen, welches in der dritten Season adaptiert wird. Staffel 1 knöpfte sich den ersten Roman Killing Floor vor, Staffel 2 widmete sich mit Bad Luck and Trouble gleich dem elften Teil.

2:00 Reacher ist zurück: Bei Prime Video geht es schon bald mit Staffel 2 der Thriller-Serie weiter

Es lässt sich jedoch guten Gewissens sagen: Der Erfolg von Reacher dürfte der TV-Adaption ein langes Leben bescheren. Staffel 2 mauserte sich in kürzester Zeit zur erfolgreichsten Amazon-Serie 2023 und aktuell kommt die Season mit stolzen 97 Punkten bei Rotten Tomatoes daher. Mit durchschnittlich 81 Prozent werten auch Zuschauer recht großzügig.

