Destiny 2: Shadowkeep - So levelt ihr schnell bis Power Level 900

Die neueste Erweiterung Shadowkeep für Destiny 2 ist da. Im Zuge des neuen Updates hat Entwickler Bungie auch das Power Level kräftig angehoben. Wir haben uns einmal angeschaut, wie ihr am schnellsten das neue Soft-Cap von 900 erreicht.

Was ist das Power Level? Bei Destiny 2 gibt es zwei Level: Das Charakterlevel und das Powerlevel. Während das Charakterlevel auf Level 50 begrenzt wird, steigert man das Powerlevel über die Ausrüstung. Das maximale Level liegt zur Zeit bei 960, kann aber theoretisch über die saisonalen Artefakte unendlich gesteigert werden.

Was ist der Unterschied zwischen Soft- und Hard-Cap? Destiny 2 unterscheidet hier zwischen dem sogenannten Soft-Cap und dem Hard-Cap, um die verschiedenen Level-Obergrenzen zu beschreiben. Je nachdem in welchem Levelbereich man sich befindet, gibt es unterschiedliche Quellen, aus denen mächtigere Ausrüstung erworben werden kann.

Während das Soft-Cap relativ schnell zu erreichen ist, fordert das Hard-Cap meist deutlich mehr Einsatz und schreitet langsamer voran. Wir erklären euch, wir ihr beides ans Maximum treibt.

Wie erreiche ich das Soft-Cap von 900

Da jeder Spieler seit der neuen Erweiterung Shadowkeep bei Power Level 750 startet, ist der Weg nicht all zu weit. So gibt es in diesem Bereich jede Menge Quellen, um mächtigere Ausrüstung zu erhalten:

Blaue Engramme

Lila Engramme

Exotische Engramme

Also ist wirklich alles, was ihr an neuen Engrammen bekommt nützlich und wichtig um im Power Level weiter voran zu schreiten!

Es gibt aber auch einen effektiveren Weg: Schneller geht das ganze, wenn ihr in der Vergangenheit bereits fleißig Destiny 2 gespielt habt und im Besitz einiger Vorhut und Schmelztiegel Token seid. Sollte das der Fall sein, ist jetzt Zahltag!

Lauft einfach zu Lord Shaxx oder Commander Zavala und löst Eure Token dort ein. Jedes Item was aus den entsprechenden Paketen kommt, liegt ebenfalls über eurem Rüstungslevel und bringt euch näher zum Soft-Cap.

So sollte es sogar möglich sein, Level 900 zu erreichen ohne einmal den Turm verlassen zu haben. Das ganze ist auch mit Welt- und Waffenmeister-Token möglich.

Das Hard-Cap ist die große Herausforderung

Während das Soft-Cap also relativ schnell erreichbar ist, winkt mit dem Hard-Cap die größere Herausforderung. So fallen hier die verschiedenen Token als Quelle weg und auch die verschiedenen Engramme lassen oftmals keine Ausrüstung jenseits der 900 mehr springen. Hier dienen nun die täglichen Aufgaben und weitere Engame-Aktivitäten als Quelle für mächtigere Ausrüstung.

Besonders wichtig werden hier die sogenannten "Mächtigen Engramme". Diese besonderen lila leuchtenden Engramme versprechen einen Ausrüstungsgegenstand, der garantiert über dem momentanen Power Level liegt und sind über Zufalls-Drops oder die täglichen Herausforderungen erhältlich. Deshalb sollten diese auch erst nach dem Erreichen des Soft-Cap abgeschlossen werden.

Bungie verschenkt ein mächtiges Engram

Ein mächtiges Engram könnt ihr euch sogar ohne großen Aufwand sichern. So hat Entwickler Bungie im Zuge des »Bungie Reward Program« ein gratis Engram für alle Spieler bereit gestellt.

Was ist das Bungie Rewards Program? Bungie hat mit Destiny 2: Forsaken das Reward Program eingeführt. So können die Spieler verschiedene Aufgaben oder Aktivitäten abschließen um anschließend besondere In-Game oder Merchandise Artikel frei zu schalten.

Wie komme ich genau an das mächtige Engram? Hierfür meldet ihr euch einfach auf der Bungie Rewards Seite mit eurem Steam Account an. Nachdem Ihr die Login Daten eingegeben habt, erscheint eure "Rewards-Oberfläche".

Dort steht ganz oben ein Banner, über welches ihr das Engram einlösen könnt. Anschließend wird euch eine E-Mail zugeschickt und nach einem Klick wird das Engram dem Destiny 2 Account hinzugefügt und ist im Spiel einlösbar.

Wichtig: Behaltet das Engram optimalerweise erst einmal im Inventar und löst es erst ein, wenn ihr das Soft-Cap von 900 erreicht habt. Solltet ihr es vorher einlösen, bekommt ihr zwar auch einen Level-Boost, ärgert euch aber später, wenn das Engram für das Hard-Cap wichtig wird.

