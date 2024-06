Trotz Beinahe-Rekord, der Launch von Destiny 2: The Final Shape macht Probleme.

Es waren fast so viel wie beim Allzeithoch am 28. Februrar 2023: Der gestrige Launch des neuesten DLCs The Finale Shape zum Langzeit-Shooter Destiny 2 hat laut SteamDB 314.634 Hüter gleichzeitig aktive Spieler nur am PC und auf Steam gefeselt. Der noch immer aktuelle Höchststand liegt lediglich rund 2.000 Spieler höher und geht auf den Release des DLCs Lightfall im Februar 2023 zurück.

The Final Shape beendet den aktuellen Handlungsbogen von Destiny 2 und das wollten zahlreiche Fans auf keinen Fall verpassen. Doch während der Shooter nur knapp an einem neuen Steam-Rekord vorbeischrammt, gab es beim Launch zahlreiche technische Probleme.

1:03 Destiny 2: Der Trailer zu The Final Shape bringt einen alten Bekannten von den Toten zurück

In finaler, aber nicht unbedingt in Top-Form

In der vergangenen Nacht nahm Entwickler Bungie die Server von Destiny 2 für einige Zeit offline, um The Final Shape an den Start zu bringen. Doch auch als die Technik wieder ansprang, kamen viele Menschen nicht ins Spiel oder hatten mit Bugs zu kämpfen.

Schlechte Rezensionen: In den User-Reviews auf Steam zum DLC gibt es viel Kritik. Während einige von Login-Problemen und Verbindungsabbrüchen berichten, werden bei vielen Spielern die Zwischensequenzen unterbrochen oder gar nicht erst abgespielt.

Das führt dazu, dass Teile der Geschichte verpasst werden. Die Missionen können jedoch wiederholt werden, um die Sequenzen nachzuholen. Die Probleme schlagen sich in den Wertungen nieder, die sind aktuell nur zu 38 Prozent positiv.

Hier zeigt sich übrigens eine weitere Parallele zu Lightfall. Das DLC steht selbst heute noch bei 30 Prozent positiven Rezensionen und wurde trotz des Rekords für die schwache und verwirrende Story kritisiert.

Bungie schafft bereits Abhilfe

Via X, ehemals Twitter, veröffentlichte Bungie noch in der Nacht eine Entschuldigung und berichtete außerdem über die bereits behobenen Probleme.

Weitere Hotfixes sind bereits auf dem Weg, falls ihr möglichst regelmäßig Updates zum Status von Destiny 2 haben wollt, folgt ihr am besten dem X-Account Bungie Help.

Wieder mal ein holpriger Start für einen DLC von Destiny 2, auch wenn das große Interesse der Spieler ein Erfolg für Bungie ist. Die Entwickler schaffen bereits Abhilfe und erste Lösungen sind schon gefunden worden.

Wart ihr gestern live dabei? Hattet ihr ebenfalls Probleme oder konntet ihr ohne Zwischenfälle spielen? Schreibt es und gerne in die Kommentare.