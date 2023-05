Deutscher Computerspielpreis: Indie-Spiele sind die großen Gewinner beim DCP 2023

Der Deutsche Computerspielpreis 2023 wurde am Abend des 11. Mai 2023 verliehen. Bei einem Blick auf die Liste der Sieger wird sofort klar, dass die diesjährige Veranstaltung ganz im Zeichen der Indie-Studios gestanden hat. Erstmals seit 2019 fand die Gala übrigens wieder vor Ort in Berlin statt.

Wir machen es nicht so wie die Oscar-Verleihung und halten euch stundenlang hin, sondern kommen direkt zur Sache! Lest euch in Ruhe die komplette Liste aller Gewinner des DCP 2023 durch.

Die Gewinnerinnen und Gewinner des DCP 2023 in der Übersicht

(die Sieger sind in der jeweiligen Kategorie fett hervorgehoben)

Bestes Deutsches Spiel

Chained Echoes (Matthias Linda / Deck13 Spotlight)

(Matthias Linda / Deck13 Spotlight) Beholder 3 (Paintbucket Games / Alawar Entertainment)

(Paintbucket Games / Alawar Entertainment) Signalis (Rose Engine / Humble Games)

Bestes Familienspiel

Die magische Bretterbudenburg (Meander Books)

Nachwuchspreis Bestes Debüt

Signalis (Rose Engine / Humble Games)

(Rose Engine / Humble Games) Chained Echoes (Matthias Linda / Deck13 Spotlight)

Dome Keeper (Bippinbits / Raw Fury)

Nachwuchspreis Bester Prototyp

Light of Atlantis (Alina Fasen, Luisa Höhne, Vincent Krenzke, Simone Mayer, Alexander Nham / HAW Hamburg)

(Alina Fasen, Luisa Höhne, Vincent Krenzke, Simone Mayer, Alexander Nham / HAW Hamburg) A Sister’s Journey (Florian Lackner)

Mail Tail (Robin Heisterkamp)

Ova Magica (Claudia Gorsky)

(Claudia Gorsky) Thief of Smiles (Lars Hinnerk Grevsmühl, Alina Hies, Felix Kosian, Marcel Zurawka)

Alle Gewinnern und Gewinner des Abends strahlen auf dem Gruppenfoto um die Wette.

Bestes Audiodesign

Signalis (Rose Engine / Humble Games)

Bestes Expertenspiel

Touch Type Tale – Strategic Typing (Pumpernickel Studio / Epic Games)

Bestes Gamedesign

Dome Keeper (Bippinbits / Raw Fury)

Bestes Grafikdesign

Abriss – Build to Destroy (Randwerk Games)

Beste Innovation und Technologie

Beethoven // Opus 360 (agon e.V.)

Bestes Mobiles Spiel

Dungeons of Dreadrock (Christoph Minnameier)

Bestes Serious Game

Beholder 3 (Paintbucket Games / Alawar Entertainment)

Bestes Internationales Spiel

God of War Ragnarök (SIE Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)

Spielerin des Jahres (undotiert)

Pia Scholz (aka Shurjoka)

Studio des Jahres

Paintbucket Games (Berlin)

Sonderpreis der Jury

Welche Preisträger haben es in euren Augen ganz besonders verdient? Hättet ihr euch in einer Kategorie einen anderen Sieger gewünscht? Interessiert ihr euch überhaupt für den Deutschen Computerspielpreis oder schaut ihr nur die internationalen Preisverleihungen wie die alljährlichen Game Awards? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare!