Ein deutscher Twitch-Streamer zieht plötzlich an seinen Kollegen vorbei - weil ihn die Amerikaner lieben

MisterArther und FanFan sind durch das gemeinsame Streaming auf Twitch zu engen Freunden geworden.

Der deutsche Streamer Artur Swerhun, besser bekannt als MisterArther, hat einen beeindruckenden Weg hinter sich.

Ursprünglich als Apex-Legends-Profi in Deutschland aktiv, machte er sich damit in der eSports-Szene bereits einen Namen, doch der große Erfolg auf Twitch blieb lange aus – bis jetzt.

In den vergangenen Wochen sind seine Zuschauerzahlen rasant in die Höhe geschossen. Im Oktober erreichte er im Durchschnitt mehr Zuschauer als Streaming-Größen wie HandOfBlood oder Trymacs.

Doch wie kam es zu diesem plötzlichen Hype und was macht MisterArther so besonders? Wir hatten die Chance, ihm einige Fragen zu stellen und einen Einblick in seine außergewöhnliche Karriere zu bekommen.