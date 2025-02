Diablo-2-Feeling für 5 Euro: Ein gefeierter Steam-Geheimtipp hat gerade ein riesiges Update bekommen

Dass Halls of Torment optisch kein Kracher ist, ist gewollt – der Look soll an die alten Diablo-Spiele erinnern.

Wenn ein Spiel gerade für nur fünf Euro eine Mischung aus Diablo 2 und Vampire Survivors bietet, dann klingt das schon spannend. Wenn es dann noch mit 95 Prozent positiven Bewertungen (bei 27.000 Stimmen) auf Steam glänzt und gerade ein riesiges Gratis-Update bekommen hat, wird es Zeit für Fans von düsteren Hack-&-Slay-Abenteuern Zeit, ganz genau hinzuschauen.

Was ist Halls of Torment?

Halls of Torment (zum Spiel bei Steam) vom Stuttgarter Studio Chasing Carrots kombiniert Action-RPG-Mechaniken mit modernen Roguelite-Elementen. Ihr steuert euren Helden aus der Iso-Perspektive durch düstere Dungeons und stellt euch Wellen von Monstern entgegen. Dabei sammelt ihr Erfahrung, verbessert eure Fähigkeiten und kombiniert mächtige Perks, um gegen immer stärkere Gegnerhorden zu überleben.

Optisch erinnert das Spiel stark an Diablo 2, allerdings mit einem schnelleren, Auto-Attack-basierten Gameplay ähnlich wie Vampire Survivors. Ihr wählt aus verschiedenen Charakterklassen mit individuellen Stärken und entwickelt sie im Laufe eurer Runs weiter. Zudem gibt es jede Menge freischaltbare Ausrüstung, Artefakte und Quests, die den Wiederspielwert enorm erhöhen.

0:50 Diablo 2 trifft Vampire Survivors: Halls of Torment zeigt im Trailer, warum Fans das Spiel feiern

Die Entwickler haben mit dem neuesten Update nicht nur Bugs gefixt, sondern eine ganze Ladung an neuen Inhalten, Balancing-Anpassungen und Quality-of-Life-Verbesserungen ins Spiel gebracht. Hier die wichtigsten Highlights:

Neue Items und Artefakte : Darunter Demonic Grasp, das Gegner und Loot zu euch zieht, oder Beastmaster’s Hide, das Eisbestien beschwört.

: Darunter Demonic Grasp, das Gegner und Loot zu euch zieht, oder Beastmaster’s Hide, das Eisbestien beschwört. Mehr Tiefe für Builds : Ab jetzt könnt ihr mit bestimmten Items eine dritte Fähigkeitserweiterung freischalten, was noch stärkere Builds ermöglichen soll.

: Ab jetzt könnt ihr mit bestimmten Items eine dritte Fähigkeitserweiterung freischalten, was noch stärkere Builds ermöglichen soll. Balance-Änderungen : Schadenswerte wurden angepasst, das Quest-System entschärft und das Spiel bietet nun mehr lohnenswerte Builds auf hohen Schwierigkeitsgraden.

: Schadenswerte wurden angepasst, das Quest-System entschärft und das Spiel bietet nun mehr lohnenswerte Builds auf hohen Schwierigkeitsgraden. Quality-of-Life-Verbesserungen : Ein Live-DPS-Meter, eine sichtbare Pickup-Reichweite und detailliertere Charakterstatistiken sorgen für mehr Übersicht.

: Ein Live-DPS-Meter, eine sichtbare Pickup-Reichweite und detailliertere Charakterstatistiken sorgen für mehr Übersicht. Performance-Optimierungen: Verbesserte Stabilität, weniger GPU-Last und insgesamt flüssigeres Gameplay.

Dieses Update markiert laut den Entwicklern den Start einer neuen Post-1.0-Phase. Die Devs haben bereits angekündigt, dass es weiterhin kostenlose Inhalts-Updates geben wird. Zusätzlich sind größere, kostenpflichtige DLCs geplant, die neue Karten, Charaktere und Fähigkeiten ins Spiel bringen sollen.

Halls of Torment ist noch bis zum 13. Februar 2025 bei Steam auf 5 Euro reduziert. Die vollständigen Patch Notes zum jüngst erschienenen Update 01 findet ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels.