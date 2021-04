Diablo 2: Resurrected - Wir verlosen neun Alpha-Keys an Plus-User

Gestern durften bereits die ersten Streamer in die technische Alpha von Diablo 2: Resurrected reinspielen. Heute um 16 Uhr startet diese auch für die restlichen Alpha-Tester. Ihr wollt Sanktuario ebenfalls schon dieses Wochenende im neuen Glanz erleben? Dann nehmt jetzt an unserer Verlosung teil!

Wir haben von Blizzard neun Alpha-Keys bekommen, die wir als kleines Dankeschön an unsere Plus-Mitglieder weitergeben möchten. Was euch in der Alpha erwartet und wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, erklären wir weiter unten in diesem Artikel.

Das erwartet euch in der technischen Alpha

Start : Freitag, 9. April, 16 Uhr

: Freitag, 9. April, 16 Uhr Ende: Montag, 12. April, 19 Uhr

Von den insgesamt fünf Akten des fertigen Spiels könnt ihr in der technischen Alpha bereits Akt 1 und Akt 2 durchspielen und die moderne Interpretation des Action-Rollenspiel-Klassikers erleben. In der Alpha stehen euch die drei Klassen Zauberin, Amazone und der Barbar zur Auswahl.