Diablo 3 weckt mit Season 24 »flüchtige« Erinnerungen an Diablo 2

Season 24 von Diablo 3 startet am 23. Juli 2021. Die neue Saison beginnt damit einige Tage nach dem kommenden Update 2.7.1, das voraussichtlich am 20. Juli erscheint. Blizzard gab die Info im Blogbeitrag bekannt.

Besonders interessant für Fans: Das Thema der Season 24 steht ganz im Zeichen von Diablo 2: Resurrected, dem Remaster des wohl beliebtesten Serienteils, das am 23. September 2021 erscheint.

Alles Wichtige rund um Diablo 2: Resurrected erfahrt ihr in unserer großen Übersicht:

Ethereal Weapons kehren zurück

Die flüchtigen Waffen, die besondere Fertigkeiten besitzen und sich nach gewisser Zeit in Wohlgefallen auflösen, finden ihren Weg in Diablo 3. Mit Season 24 bekommt jede Klasse drei einzigartige Ethereal Weapons, was 21 Waffen insgesamt entspricht.

Jede dieser Waffen ist mit einer zufälligen Legendären Macht und Klassenfertigkeit bestückt. Die Etherischen Waffen sind ein seltener Loot Drop. Und so mächtig die Waffen sind, so flüchtig sind sie auch. Außerdem stattet Blizzard sie mit einem neu aufgelegten Original-Soundeffekt aus, um die Nostalgie auch akustisch zu unterstreichen.

Blizzard schmeißt das Ganze natürlich nicht einfach so ins Spiel, sondern verbindet die Rückkehr der klassischen Items mit einem Eintrag in der Geschichte von Diablo 3:

"Während die Nephalem auf die Geschichte von Sanktuario zurückblicken, tauchen Machtinstrumente einer vergangenen Ära wieder auf. Die ätherischen Erinnerungen werden denjenigen, die hartnäckig genug danach suchen, unvorstellbare Macht verleihen. Vergangene Legenden treten erneut in der Gegenwart in Erscheinung und ihr müsst entscheiden, wie ihr diese Gaben am besten einsetzt - denn ätherische Macht ist von Natur aus vergänglich und wird schon bald wieder nichts als ein Mythos sein."

Und weil die Aktion nicht nur als netter Fanservice, sondern auch als Werbung für das Remaster gedacht ist, bekommen Vorbesteller von Diablo 2: Resurrected eine Transmog für den Barbaren im Stil von Diablo 2 namens Heritage of Arreat.

Wir konnten Diablo 2: Resurrected bereits 12 Stunden spielen, waren begeistert und können eure Sorgen zerstreuen. Nach dem Debakel um das letzte Remaster Warcraft 3: Reforged hat Blizzard also offenbar auf den richtigen Weg zurückgefunden.