Diablo 4 bekommt alle drei Monate kostenlosen Story-Content

Die Story von Diablo 4 soll mit dem Release längst nicht abgeschlossen sein.

Wer in der offenen Beta von Diablo 4 vor allem die düstere Atmosphäre und die spannenden Geschichten des Action-Rollenspiels genossen hat, darf sich freuen: Denn auch wenn ihr zum Release die Story in einem Rutsch durchspielt, gibt es noch ordentlich Nachschub von Blizzard. Diablo 3 muss dafür aber bald zurückstecken.

Regelmäßig neue Inhalte

Diablo 4 will sich in einigen Aspekten von seinen Vorgängern unterscheiden, wie etwa der umstrittenen Shared World. Game Director Joe Piepiora verriet nun mehr darüber, wie sich das Action-Rollenspiel nach der Veröffentlichung verändern soll:

Mehr Story: Mit großen Updates soll Diablo 4 nach Release neue, kostenlose Story-Inhalte bekommen. Was das genau bedeutet, ob etwa die Hauptquest fortgeführt wird, oder ganz neue Geschichten erzählt werden, bleibt noch unklar. Auch wissen wir nicht, wie umfangreich die Inhalte sein werden.

Mit großen Updates soll Diablo 4 nach Release neue, kostenlose Story-Inhalte bekommen. Was das genau bedeutet, ob etwa die Hauptquest fortgeführt wird, oder ganz neue Geschichten erzählt werden, bleibt noch unklar. Auch wissen wir nicht, wie umfangreich die Inhalte sein werden. Season-Modell: Der Release der Updates soll in einem aus Live-Service-Games bekannten Rhythmus erfolgen. Alle 3 Monate dürfen wir uns also auf neue Inhalte freuen. Der Story-Content soll dabei in neue Mechaniken und Features eingebunden werden, außerdem gibt es einen Battle Pass als kostenlose und Premium-Variante.

Seasons kennen wir zwar bereits aus Diablo 3, diese waren aber rein auf kosmetische Belohnungen und neue Items ausgerichtet, und waren nur für neu erstellte Charaktere relevant. Diesen Weg will man offensichtlich mit Diablo 4 nicht gehen, schon allein die Verknüpfung mit Story-Inhalten weist darauf hin, dass wir die Seasons auch mit vorhandenen Charakteren spielen können.

Wie die für Diablo neuen MMO-Elemente den neuesten Teil der Reihe beeinflussen, und warum das auch für die Seasons bedeutsam ist, diskutieren wir mit Streamer Jessirocks im Podcast:

1:29:59 Wird Diablo 4 wirklich gut oder nur ein MMO-Abklatsch? - mit Jessirocks

Was haltet ihr von dem geplanten Live-Service-Modell für Diablo 4? Könntet ihr auf diese und ähnliche Neuerungen gut verzichten, oder seid ihr der Meinung, dass sich die Serie in eine gute Richtung entwickelt? Und wie hat euch der Anfang der Geschichte von Diablo 4 in der Beta gefallen? Schreibt es gerne in die Kommentare!