Diablo 4: Streamer wirft Blizzard nach einem falschen Klick Heimtücke vor, die reagieren

Dieser Knopf hat in der Community für mächtig Wirbel gesorgt.

Plötzlich ungewollt etwas zu bekommen, dass man gar nicht haben wollte, kann einen schon mal zur Weißglut treiben. Aktuell passiert genau das aber wohl vielen Diablo 4-Spielerinnen und -Spielern, die unabsichtlich den Premium Battle Pass für Season 1 aktivieren.

Ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückte dieses Problem erst kürzlich, als der Streamer Rurikhan live vor Publikum mit einem einzigen Klick versehentlich den Premium Battle Pass freischaltete. Das Video hat Rurikhan kurz darauf auf X geteilt (sagt man das jetzt so?), wo das Posting über 3 Millionen Mal angezeigt wurde.

Rurikhan geht hier sogar so weit, Blizzard Betrug zu unterstellen und hält das Design des Menüs für absichtlich hinterhältig, um derartige Versehen zu erzwingen. Wer etwa auf den Konsolen in das Battle Pass Menü wechselt, hat automatisch den Button zum Aktivieren schon ausgewählt. Dann reicht ein falscher Klick, um den Pass freizuschalten.

Blizzard schaltet sich ein

Rurikhans Ärger sorgt gerade für ziemlich viel Aufmerksamkeit und eine Menge Leute stimmen ihm zu, dass es sich hierbei um fehlleitendes Design handelt. Allerdings gehört zu Wahrheit auch, dass Rurikhan nicht versehentlich mit einem Klick den Battle Pass gekauft hat.

Viele glauben aber, dass Blizzard dafür sorgt, dass durch einen Klick und ohne Nachfrage direkt Geld ausgegeben wird. Doch das ist hier nicht der Fall. Rurikhan hat den Battle Pass mit dem Kauf der Ultimate Edition bereits erstanden und schaltet ihn einfach nur frei. Dass sich der Streamer derart darüber aufregt, liegt schlicht daran, dass er den Pass in einer anderen Season freischalten wollte.

Trotzdem sorgte der riesige Aufruhr um den Button dafür, dass sich Blizzard einschaltet. Global Community Manager Adam Fletcher wies ihn einer Antwort darauf hin, dass das Team an einer Lösung arbeitet. Als erstes soll die automatische Anwahl des Buttons wechseln.

Was ist eure Meinung zu dieser Situation? Regt sich der Streamer eurer Meinung nach zurecht auf, oder macht er das Problem größer, als es sein sollte? Ist euch ähnliches widerfahren oder könnt ihr nicht verstehen, wie so etwas überhaupt passieren kann? Wie sollte Blizzard hier am besten vorgehen? Schreibt uns eure Gedanken dazu in die Kommentare!