Diablo 4 – Entwarnung: Was ihr im Battle Pass freischaltet, passt immer zu eurer Klasse

In Diablo 4 lässt sich euer Charakter sehr schick herausputzen.

Bald bekommt Diablo 4 einen großen Schwung an neuem Content: Season 1 soll Mitte Juli 2023 starten und einen vollgepackten Battle Pass mitbringen. In dem spielt ihr Cosmetics frei, die es nur während dieser Season gibt – aber was, wenn ihr später mal eine andere Klasse spielen wollt? Sind die ganzen Rewards dann für die Katz? Diablo-Chef Rod Fergusson gibt Entwarnung.

»Klassenblinde« kosmetische Belohnungen

Ihr müsst keine Sorge haben, dass ihr den Battle Pass jede Season fünfmal durchspielen müsst, um alle Belohnungen für alle Klassen freizuschalten. Die Cosmetics sind »klassenblind«, erklärt Fergusson. Das bedeutet, sie können von jeder aktuellen (und höchstwahrscheinlich auch zukünftigen) Klasse angelegt werden.

Wenn ihr Season 1 also als Druide durchspielt, hat auch eure Zauberin was davon. Unklar ist allerdings noch, ob die Cosmetics dann bei allen Klassen gleich aussehen (was wegen der unterschiedlichen Staturen recht schwierig werden könnte) oder ob sie sich wie andere Items im Spiel an euren Helden anpassen. Die gleichen Stiefel sähen dann beim Barbaren anders aus als beim Nekromant.

Was auf jeden Fall feststeht: Ihr müsst einen neuen Charakter starten, um den Battle Pass durchzuspielen. Wir haben euch vor kurzem gefragt, was ihr von diesem Reset haltet. Und obwohl es bei Diablo zur Tradition gehört, finden nur die wenigsten von euch gut, wieder von vorn anfangen zu müssen.

Jede Season wird ihr eigenes Thema bekommen, zu dem dann auch die Cosmetics passen dürften. Die Entwickler haben als Beispiel etwa eine Zombie-Invasion genannt, Fans hoffen dagegen auf die Rückkehr des legendären Kuh-Levels.

Wisst ihr schon, ob ihr den Battle Pass von Season 1 durchspielen werdet? Oder macht ihr das vom Season-Thema abhängig? Welche Klasse würdet ihr wählen, um euch möglichst schnell durch sämtliche Rewards zu grinden? Wie immer sind wir sehr gespannt auf eure Meinung, also schreibt es uns gerne in die Kommentare unter dem Artikel.