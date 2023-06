Diablo 4: Fans suchen verzweifelt nach Kuhlevel, das es offiziell gar nicht gibt

Wie in jedem Diablo-Teil suchen auch im vierten Ableger zahlreiche Fans nach blutrünstigen Kühen.

Muh! Wenn ihr bei diesem Wort ängstlich zusammengezuckt habt, handelt es sich bei euch wahrscheinlich um Diablo-Veteranen, die schon seit dem ersten Teil am Start sind. Was in Diablo 1 tatsächlich nur ein Mythos war, der durch das damals noch junge Internet geisterte, wurde in Diablo 2 von Blizzard umgesetzt: Ein Level, in dem es waffenstrotzende Wiederkäuer auf euch abgesehen haben.

Diablo 3 bot dann schließlich das Nicht das Kuhlevel -Level, eine gezielte Anspielung auf den Kult, der sich um das Easter-Egg gebildet hat. Und was ist mit Diablo 4? Für viele Fans steht außer Frage, dass auch der neueste Teil ein Kuhlevel haben muss. Aus dieser Annahme ist inzwischen eine wahre Detektiv-Story hervorgegangen, die trotz der Beteuerung von Blizzard kein Ende findet.

Sherlock Holmes sollte nach Sanktuario reisen

Die Arbeit des weltbesten Detektivs dürfte derzeit in der Welt von Diablo 4 sehr gefragt sein. Auf Reddit finden sich immer wieder Threads, die einer wahren Indiziensammlung rund um das vermutete Kuhlevel gleichen.

Vor allem die tiefgehende Analyse von Reddit-User Altnob sticht hervor, denn er scheint wirklich besessen von der Annahme zu sein, dass sich die Kühe unter uns befinden:

Er beruft sich vor allem auf Einträge in den Spieldateien und zwei Items, die eine eindeutige Anspielung auf einen Stadtportal-Folianten sowie das Bein des Wirts sind - beide Gegenstände werden in Diablo 2 zum Öffnen des Kuhlevels benötigt.

Unter seinem Post melden sich in den Antworten zahlreiche weitere Spürnasen zu Wort, die ebenfalls ihre bisherigen Funde und Gedanken offenlegen, um gemeinsam voranzukommen. Inzwischen haben sich Diablo-4-Fans weltweit sogar auf Discord zusammengeschlossen.

In der Spielwelt von Diablo 4 lassen sich durchaus plausible Gründe dafür finden, an die Existenz des Kuhlevels zu glauben. In der Stadt Ked Bardu findet sich zum Beispiel ein Brunnen mit dem Verweis auf Ochsengötter, die auf eine bestimmte Art der Huldigung warten. Doch was sagt eigentlich Blizzard selbst zu dem Thema?

Es gibt kein Kuhlevel - noch nicht

General Manager Rod Fergusson wurde in einem Interview mit dem YouTube-Kanal Kinda Funny Games zu dem Thema befragt. Seine Reaktion: Erst lacht er, dann denkt er kurz nach und sagt, dass derzeit kein Kuhlevel in Diablo 4 existiere, und das aus einem guten Grund.

Um es ganz genau zu nehmen, hat er sich wie folgt geäußert:

Wir haben uns wirklich darauf konzentriert, das Spiel so bodenständig wie möglich zu halten, und aus diesem Grund gibt es in Diablo 4 kein geheimes Level, dass die Leute vielleicht suchen.

Er fügt aber grinsend hinzu, dass es ein Unterschied sei, was in Season 1 und was in Season 21 passiere. Ist das ein Hinweis darauf, dass das Kuhlevel zu einem späteren Zeitpunkt seinen Weg ins Spiel findet?

Und wie reagiert die Diablo-4-Community unterhalb des Videos auf diese Aussagen? Natürlich, sie zweifeln alles an und sind nun noch fester davon überzeugt, dass es ein geheimes Kuhlevel im Spiel gibt. Wir wünschen viel Glück bei der Suche!

Habt ihr euch auch schon der weltweiten Suche nach den Kühen angeschlossen? Oder verbringt ihr eure Zeit in Diablo 4 lieber damit, euren Charakter im Endgame weiter zu verbessern? Habt ihr das Kuhlevel etwa schon gefunden? Wenn ja, ist unser Kommentarbereich der ideale Ort dafür, um als Whistleblower die entscheidenden Infos ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen!