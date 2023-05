Diablo 4: Beta-Download hat begonnen, Entwickler verraten mehr zu Seasons und Battlepass

Während den Seasons von Diablo 4 gibt es jede Menge neue Inhalte zu entdecken.

Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Release von Diablo 4, und schon am Freitag beginnt eine letzte kostenlose Beta. Die Entwickler verkürzen uns die Wartezeit nun nochmal mit einigen neuen Details zum Action-Rollenspiel. In einem Livestream sprechen sie über, Seasons, den Battle Pass und den anstehenden Server Slam . Wir fassen die wichtigsten Neuigkeiten zusammen.

Beta-Download hat begonnen

Falls ihr die letzte Gelegenheit nutzen wollt, Diablo 4 vor dem Release noch einmal kostenlos auszuprobieren, könnt ihr euch bereits vorbereiten: Ab sofort könnt ihr auf der Plattform eurer Wahl die Beta-Version herunterladen, aber noch nicht spielen. Der sogenannte Server Slam beginnt dann am 12. Mai um 21 Uhr, spielen dürft ihr bis zum 14. Mai um 21 Uhr. Alle Infos zu Inhalten und Belohnungen findet ihr in unserer Übersicht.

Post-Release-Pläne für Diablo 4

Thema des Livestreams waren aber vor allem die Inhalte, die für Diablo 4 nach dem Release erscheinen sollen. Das sind vor allem regelmäßige Seasons, aber auch Story-Erweiterungen, die allerdings nicht weiter erörtert wurden.

Wie funktionieren Seasons?

Einige Details zu den Seasons waren bereits bekannt, manches wurde nun nochmals klargestellt oder genauer erklärt. Das sind die wichtigsten Punkte:

Wann geht es los? Die erste Season soll Mitte bis Ende Juli veröffentlicht werden. Von da an wird alle drei Monate eine neue Season erscheinen, es gibt also vier pro Jahr.

Die erste Season soll veröffentlicht werden. Von da an wird alle drei Monate eine neue Season erscheinen, es gibt also vier pro Jahr. Was steckt drin? Jede Season umfasst einen Battle Pass, die Season Journey, neue Spielmechaniken und eine größere Quest-Reihe, die diese einführt. Die Inhalte folgen jeweils einem bestimmten Season-Thema. Die neuen Quests setzen nicht die Story fort, sondern erzählen eine eigene Geschichte. Story-Erweiterungen soll es aber davon unabhängig geben.

Jede Season umfasst einen Battle Pass, die Season Journey, neue Spielmechaniken und eine größere Quest-Reihe, die diese einführt. Die Inhalte folgen jeweils einem bestimmten Season-Thema. Die neuen Quests setzen nicht die Story fort, sondern erzählen eine eigene Geschichte. Story-Erweiterungen soll es aber davon unabhängig geben. Wer kann Seasons spielen? Um die Inhalte der Season spielen zu können, müsst ihr einen neuen Charakter beginnen. Mit dem könnt ihr allerdings die Kampagne überspringen, vorausgesetzt ihr habt sie bereits abgeschlossen. Euer Charakter landet dann zum Spielstart in Kyovashad.

Um die Inhalte der Season spielen zu können, müsst ihr einen neuen Charakter beginnen. Mit dem könnt ihr allerdings die Kampagne überspringen, vorausgesetzt ihr habt sie bereits abgeschlossen. Euer Charakter landet dann zum Spielstart in Kyovashad. Was bleibt nach dem Seasonende? Die neuen Quests und Spielmechaniken verschwinden in der Regel, wenn die neue Season beginnt. Allerdings nehmt ihr im Battle Pass verdiente Belohnungen (Aspekte, Ressourcen, kosmetische Items) mit, und könnt auch den angefangenen Charakter weiterspielen. Die Entwickler behalten es sich auch vor, bestimmte Quests und Spielmechaniken dauerhaft ins Spiel zu übernehmen.

Was bringen Battle Pass und Season Journey?

Indem ihr mit eurem saisonalen Charakter spielt, levelt ihr euren Battle Pass, der euch kostenlose Belohnungen beschert. Auch hierzu gab es neue Details:

Drei Versionen: Der kostenlose Battle Pass beinhaltet 27 Stufen, auf denen ihr Belohnungen freischaltet. Eine Premium-Variante für etwa 10 Euro beschert euch zusätzliche kosmetische Belohnungen und kommt auf 90 Stufen. Und ür 10 Euro mehr könnt ihr zusätzlich 20 Stufen des Battle Passes überspringen, und die Belohnungen sofort bekommen.

Im Premium Battle Pass erwarten euch unter anderem zwei neue Rüstungssets für jede Klasse.

Freischaltbare Buffs: Ausschließlich in den auch kostenlos verfügbaren Stufen könnt ihr Aschen einsammeln, die dann für saisonale Buffs verwendet werden.

Ausschließlich in den auch kostenlos verfügbaren Stufen könnt ihr einsammeln, die dann für saisonale Buffs verwendet werden. Kein Pay2Win: Wie die Entwickler schon früher betonten, soll es dabei kein Pay2Win geben. Die Aschen lassen sich nur einsammeln, wenn euer Charakter bereits ein bestimmtes Level erreicht hat. Ihr müsst sie also auch dann erspielen, wenn ihr mit dem Premium Battle Pass die jeweilige Stufe übersprungen habt.

Die Aschen für saisonale Segnungen bekommt ihr nur durchs Spielen.

Die Seasonal Journey verschafft euch zusätzlich noch handfestere Belohnungen wie Aspekte oder Crafting-Ressourcen. Hier müsst ihr bestimmte Herausforderungen abschließen, um die Belohnungen zu ergattern. Das verrieten die Entwickler zum Feature:

Mehr Freiheit als früher: Die Seasonal Journey ist in Kapitel unterteilt. Ihr müsst aber nicht wie früher alle Aufgaben eines Kapitels abschließen, um das Nächste freizuschalten. Stattdessen könnt ihr auch einige auslassen.

Die Seasonal Journey ist in Kapitel unterteilt. Ihr müsst aber nicht wie früher alle Aufgaben eines Kapitels abschließen, um das Nächste freizuschalten. Stattdessen könnt ihr auch einige auslassen. Auch Späteinsteiger profitieren: Kauft ihr das Spiel etwa erst zum Start von Season 1 und müsst zunächst die Kampagne spielen, schreibt euch das Spiel im Hintergrund bereits Fortschritte für eure Journey gut.

Bei der Season Journey müsst ihr nicht alle Aufgaben abschließen, um jede Belohnung zu bekommen.

Weitere Neuigkeiten

Weiterhin sprachen die Entwickler auch darüber, wie auf die Rückmeldungen der Spielerinnen und Spieler eingegangen wird und verrieten noch Manches über ihre Pläne nach Release:

Leaderbords nicht zum Release: Saisonale Spieler-Ranglisten werden es nicht zum Release ins Spiel schaffen, sie kommen wahrscheinlich erst nach Season 2.

Saisonale Spieler-Ranglisten werden es nicht zum Release ins Spiel schaffen, sie kommen wahrscheinlich erst nach Season 2. Regelmäßige Balance-Updates: Zu starke und zu schwache Builds und Klassen sollen nach dem Release regelmäßig angepasst werden.

Zu starke und zu schwache Builds und Klassen sollen nach dem Release regelmäßig angepasst werden. Größere Änderungen brauchen Zeit: Sollten es während einer Season offensichtlich werden, dass größere Veränderungen am Spiel vorgenommen werden müssen, kann das oft erst in der übernächsten Season passieren, da die nächste schon fertig sein wird.

Was haltet ihr von den Neuigkeiten zu Seasons und Battle Pass? Gefällt euch die Richtung, in die man mit den vierteljährlichen Inhalts-Updates geht? Oder wäre es euch ein Graus, alle paar Monate einen neuen Charakter anzufangen? Und wie steht ihr zu dem Battle Pass und seinen Premium-Versionen?