Diablo 4: Geheimnis der Quelle - Das ist die Lösung für die Quest

Wir zeigen euch die Lösung für Geheimnis der Quellen in Diablo 4.

Die Diablo 4 Beta läuft aktuell eher schlecht als recht, viele Spieler klagen über Abstürze, Verbindungsfehler und Warteschlangen.

Aber nicht nur die technischen Probleme bereiten Spielerinnen und Spielern aktuell Kopfzerbrechen: Auch die Nebenquest Geheimnis der Quelle stellt viele gerade vor einige Probleme. Wir verraten euch deshalb die Lösung für die Nebenaufgabe.

So löst ihr das Geheimnis der Quelle in Diablo 4

Was ist das für eine Quest? Das Geheimnis der Quelle ist eine kurze Quest, die eigentlich in wenigen Sekunden zu lösen ist. Sie beginnt auf dem Kylsik-Plateau in den Zersplitterten Gipfeln und wird durch das Auffinden einer weggeworfenen Notiz ausgelöst.

Es gibt keine Voraussetzungen, um die Quest zu starten - sucht in der Open World im Kylsik-Plateau einfach nach dem blauen Ausrufezeichen auf der Map. Für diese Quest braucht man keine Festung zu öffnen oder einen Dungeon zu betreten.

Die Quest für euch zu einer einsamen Quelle, an der einige Feinde warten. Aber wie geht es anschließend weiter? Die Questbeschreibung liefert darauf nur einen kryptischen Hinweis, dass Geduldige belohnt werden sollen.

Wie löst man die Quest? Um die Quest zu erledigen, müsst ihr das Aktionsrad nutzen. Dieses lässt sich per Druck auf die Taste E öffnen.

Für Geheimnis der Quellen müsst ihr das Aktionsrad anpassen.

Anschließend müsst ihr das Emote Warten in das Aktionsrad ziehen. Drückt auf den roten Anpassen-Button und sucht dann in der Emote-Liste nach Warten. Zieht dann auf einen freien Platz im Aktionsrad.

Zum Abschluss müsst ihr nur noch das neue Emote ausführen. Damit ist die Quest abgeschlossen und ihr könnt euch über eure Belohnung freuen: Gold, Erfahrungspunkte und eine kleine Schatztruhe, in der etwas Loot auf euch wartet.

Hat euch die Quest Geheimnis der Quellen genauso Kopfzerbrechen bereitet wie uns? Seid ihr noch auf andere Quests gestoßen, für die man zunächst um die Ecke denken muss? Lasst es uns gerne im Kommentarbereich wissen!