Diablo 4: 9 mächtige Builds für jede Klasse

Wir stellen euch neun starke Skillungen für jede Klasse vor.

Ihr fangt gerade zum ersten Mal mit Diablo 4 an und habt noch keine Idee für einen Build? Oder geht euch eure Standard-Skillung so langsam auf den Keks und ihr wollt mal was Neues ausprobieren? Dann haben wir hier neun unterschiedliche Build-Ideen für jede Klasse:

Totenbeschwörer

Knochensprenger-Build

Bei diesem Build sind eure essenziellen Fertigkeiten Knochensplitter und Knochenspeer. Sie gewähren höhere Glückstrefferchancen, Schaden und kritischen Schaden. Ebenfalls sehr wichtig ist die Leichenexplosion und ihre Modifikatoren. Und natürlich kommt dieser Necro-Build nicht ohne seine Minions aus: Skelettkrieger, Skelettmagier und der Golem sind auch am Start.

Hier geht's zum ausführlichen Build-Guide:

Zauberin

Blitz-Sorc-Build

Mit diesem Build entfesselt ihr die Macht der Blitze und nutzt die Knisternde Energie, um bequem viele Gegner auf einmal zu vernichten. Als Angriffseröffnung schmettert ihr zwei Kettenblitze in Gegnerrichtung, die durch Zerstörerischer Kettenblitz bei kritischen Trefffern 25 Prozent Chance hat, Knisternde Energie zu erschaffen. Danach stellt ihr eine Hydra auf, die durch ihre Feuerkugeln soliden Grundschaden verursacht.

Hier geht's zum ausführlichen Build-Guide:

Feuer-Sorc-Build

Mit diesem flambierenden Zauberer-Build entfesselt ihr kurzerhand selbst die infernalen Feuerbrünste. Dank dieser Skillung regeneriert ihr Mana fast genauso schnell, wie die feindlichen Lebensbalken dahinschmelzen. Das bedeutet, dass ihr jede Menge Puste übrighabt, um die sengenden Flammen mit einigen fiesen Tricks weiter anzuheizen.

Hier geht's zum ausführlichen Build-Guide:

Barbar

Wirbelwind-Build

Mit diesem Build könnt ihr größtenteils auf Taktik- und Ausweichspielchen pfeifen: denn mit dem Wirbelwind-Barbaren könnt ihr eure Gegner zerteilen wie Moses das Rote Meer. Neben dem Hieb als Basisfertigkeit, setzt diese Skillung auf den namensgebenden Wirbelwind - ein Klassiker unter den Barbaren-Builds.

Hier geht's zum ausführlichen Guide:

Blutungs-Build

Wenn ihr eure Gegner nicht nur zerlegen, sondern sie auch leiden sehen wollt, ist diese Skillung genau das Richtige für euch. Nach einem Hieb mit Schwert, Axt oder Hammer wissen eure Feinde nicht mehr, wo oben und unten ist. Nebeneffekte wie Benommenheit und Blutungsschaden schränken zudem die Bewegungsfreiheit der Höllenschergen ein und hinterlassen offene Wunden.

Hier geht's zum ausführlichen Guide:

Druide

Werwolf-Build

Tollwut und Zerfetzen - mit diesen beiden Talenten baut ihr hier einen extra-giftigen Druiden mit hohem Schadenfreudepotenzial. Der hauptsächliche Schaden dieser Skillung kommt aus Gift. Doch auch als Werwolf macht ihr eine gute Figur, weil ihr mitten in Gegnergruppen alle Angreifer verlangsamt und schwächt. Der hohe Schaden hat aber einen Preis. Ihr seid eine wahre Glaskanone und müsst gut ausweichen.

Hier geht' zum ausführlichen Guide:

Blitzsturm-Build

Druiden stehen Magiern in nichts nach, wenn es darum geht, ein wahres Effektgewitter auf den Bildschirm zu zaubern. Mit Sturm und Erde zerlegen sie Feinde mit der Macht der Naturelemente, während sie mit Statuseffekten eingedeckt werden. Diese Skillung konzentriert sich komplett auf eure Sturmfähigkeiten und nutzt einige passive Talente aus, um möglichst viele tödliche Blitze zu erzeugen.

Hier geht's zum ausführlichen Build-Guide:

Jäger

Schattenschnitter-Build

Wer braucht schon Bogen und Armbrust? Mit dem Schattenschnitter-Jäger tretet ihr den Horden der Hölle Auge in Auge gegenüber: Diese Nahkampf-Skillung lässt euch genügend Spielraum zum Experimentieren und Anpassen. Großen Gegnergruppen könnt ihr euch gefahrlos nähern und blitzschnell bekämpfen, denn ihr erzeugt als Schattenschnitter einen sehr hohen Burst-Schaden. Der direkte Nahkampf ist aber nicht ungefährlich und erfordert Feinabstimmung durch Aspekte, Spezialisierung und Ausrüstung.

Hier geht's zum ausführlichen Guide:

Meisterschützen-Build

Mit dieser Skillung nutzt ihr Bögen und Armbrüste, um Gegner mit Pfeilen und Bolzen einzudecken - und zwar sehr schnell. Als Meisterschütze ist bei diesem Build natürlich der Kraftvolle Pfeil entscheidend. Denn das Geschoss hat in voller Ausbaustufe eine Glückstrefferchance von 43 Prozent und mit beiden genutzten Modifikationen noch eine erhöhte kritische Trefferchance. Per Schatteninfusion maximiert ihr zusätzlich euren Schadens-Output.

Habt ihr einen der Builds schon ausprobiert? Oder habt ihr vielleicht ganz eigene Lieblings-Skillungen für eure Charaktere gefunden? Teilt eure Tipps und Tricks doch gerne mit uns in den Kommentaren! Erzählt uns auch, was ihr vom neuen Skillsystem haltet - benutzt ihr den praktischen Reset-Button - oder zieht ihr euren Build bis zum bitteren Ende durch?