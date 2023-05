Diablo 4: Die Skilltrees könnten nach dem Release noch größer werden

Blick in die ferne Zukunft von Diablo 4: Irgendwo dort am Horizont sind sie, die neuen Fähigkeiten für die Releaseklassen.

In wenigen Tagen ist es so weit, dann startet der Early Access von Diablo 4 und alsbald werden schon die ersten Serienveteranen ihre Charaktere ausgeskillt und für den Augenblick optimiert haben.

Doch wir alle wissen aus der Serienvergangenheit, dass Blizzard regelmäßig Hand in Form von Patches an den Titel anlegen wird. Diverse Schrauben und Regler wollen verschieben werden, damit Balancing und Spielerlebnis dem entsprechen, was sich das Team auf Grundlage von Spieler-Feedback vorstellt.

Doch Aussagen während eines Interviews lassen auf weit mehr an Änderungen schließen als simples Anpassen von Schadenswerten oder derlei. Es wartet augenscheinlich weit mehr jenseits des Horizontes, was in Zukunft den Monsterhatz-Alltag von Zauberin, Nekromant und Co bereichern könnte.

Balancing-Patches versus Add-ons

Auf die Frage, ob die Skillbäume bestehender Klassen mit zukünftigen Patches oder Seasons erweitert werden, antwortete Joseph ´Joe´ Piepiora zusammengefasst folgendes:

Für die regelmäßigen Seasons oder die sie begleitenden oder zwischendrin auf den Servern landenden Patches sei solch ein delikater und folgenreicher Ausbau nichts. Regelmäßige Updates würden aber am Balancing schrauben - soweit so üblich.

Aber, großes Aber: Mit den geplanten Erweiterungen werde das Team auch die bestehenden Skillbäume erweitern. In welchem Umfang führt er nicht aus.

Und der Mann sollte wissen, wovon er spricht, denn er ist nicht nur derzeit zuständiger Game Director für Systeme und Live-Services von Diablo 4, sondern war zuvor leitender Designer ersterer.

Ergänzungen der Talentbäume wären zudem kein Novum für die Diablo-Reihe. Auch Reaper of Souls spendierte den bestehenden Recken und Streiterinnen von Diablo 3 neue Fähigkeiten.

Infos zu Expansions? Fehlanzeige!

Aktuell will - oder kann - auch er noch nichts zu Erweiterungen sagen. Aber in der Zukunft werde Blizzard dies tun, verspricht er am Rande. Überraschend kommt es nicht, bereits zuvor fielen Hinweise dieser Art, aber es ist dennoch stets spannend, gedanklich mit dem Potenzial von Add-ons zu jonglieren.

1:56 Diablo 4: Im neuen Story-Trailer eskaliert der Krieg zwischen Himmel und Hölle

Was haltet ihr von dieser Aussicht? Sollen die Releaseklassen mit Add-ons tiefergehenden Veränderungen an ihrem Skillbaum unterworfen werden? Vielleicht komplett neue Fähigkeiten? Hättet ihr vielleicht sogar bereits Ideen für neue Zauber oder Winkelzüge? Oder würde euch dieser Eingriff schlicht zu weit gehen? Sollte sich Blizzard lieber auf neue Klassen konzentrieren? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken gern in die Kommentare!