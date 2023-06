Experiment in Diablo 4: Immer mehr Spieler stellen sich in eine Schlange, ohne zu wissen weshalb

Die Server von Diablo 4 sind am Sonntagmorgen down? Prima, so habt ihr Zeit für eine lustige Geschichte aus dem Action-Rollenspiel, die sich gerade auf Reddit verbreitet. Denn dort hat ein User namens doislan eine ganz andere Art von Warteschlange erfunden, die erst nach dem Login auftritt.

Konkret geht es darum, dass sich doislan und sein Party-Kamerad Necrois aus Jux in der der Hafenstadt Gea Kul in der Region Kehjistan vor der Suppenausgabe anstellten. Dort verteilt ein NPC automatisch Becher mit Nahrung an andere Nichtspielercharaktere, wobei er die immer gleiche Animation ausführt.

Anschließend galt es im wahrsten Sinne des Wortes abzuwarten: Würden die Spieler dabei alleine bleiben oder nicht? 15.000 Upvotes später kennen wir das Ergebnis.

Soziales Experiment in Diablo 4: Was ist passiert?

Die Zauberin und der Totenbeschwörer reihten sich also in diese Schlange ein - und schon bald stießen andere Spieler dazu, die dank der Social-Features und der Shared World von Diablo 4 einem immer wieder in den Städten über den Weg laufen.

Das Ergebnis ist beeindruckend: Der finale, auf Reddit gepostete Screenshot zählt insgesamt zehn menschliche Spieler, die brav darauf warten, an die Reihe zu kommen, obwohl sie gar nicht wissen konnten, was das Ganze für einen Sinn hat:

Natürlich werden sie ihr Ziel niemals erreichen: Die NPCs agieren in einer Schleife, sie verlassen den Stand niemals. Der Spaß für die Spieler kommt aus dem Experiment selbst und den Emotes, mit denen sie beim Schlangestehen kommunizieren.

In den Kommentaren auf Reddit können das viele Spieler von Diablo 4 nachvollziehen und teilen ihre eigenen, ähnlichen Erfahrungen und Witzchen. »Sagen mir, dass du Brite bist, ohne mir zu sagen, dass du Brite bist«, kommentiert etwa ein User mit Blick auf die sagenumwobene Höflichkeit der Anwohner Großbritanniens.

Ein anderer Leser spricht von einer ähnlichen Situation, in der ein ungeduldiger Spieler nicht warten wollte und sich nach vorne drängelte, woraufhin die anderen Wartenden ihn unter Verwendung von Emotes beschimpften.

Hattet ihr auch schon ähnliche Erlebnisse in Zusammenhang mit der Shared World von Diablo 4? Oder seid ihr wie Maurice oben im Video überhaupt nicht angetan von den Social-Features und wollt beim Monterschnetzeln am liebsten allein sein? Schreibt es uns in die Kommentare!