Item-Beschreibung in Diablo 4 hilft jemandem mit Depression und sogar Blizzard reagiert

Manchmal ist eine Diablo 4 Quest mehr als nur eine Reise, mitunter kann sie eine echte Lebenshilfe sein - mit voller Absicht.

Manchmal braucht es nicht viel, um zu helfen. Nur einen kurzen, simplen Text, der zeigt, dass Menschen einen verstehen, an einen denken. Dies zeigt sich am Fall eines Reddit-Nutzers, dem eine Itembeschreibung in Diablo 4 etwas Milderung verschafft hat: Als jemand wie ich, der unter einer schweren Depression leidet, erhellt mir das den Tag.

Gemeint ist folgender Text unter einem Amulett, das es als Questbelohnung erhielt:

Heilung ist eine Reise. Eine Serie an Schritten. An manchen Tagen wirst du wanken, aber solange du weiter einen Fuß vor den anderen setzt, wirst du dein Ziel erreichen.

Wie Blizzard reagiert

Der Reddit-Beitrag wurde nicht nur von etlichen Usern mitfühlend kommentiert. So las wohl auch ein spezieller Blizzard-Mitarbeiter diesen sehr zufrieden: der Erschaffer der zugehörigen Quest rund um Taissa und Autor der Textpassage, Harrison G. Pink, seines Zeichens Senior Quest Designer für Diablo 4.

Hinweis Wenn ihr selbst über Suizid nachdenkt oder jemanden kennt, ist nichts wichtiger, als darüber zu sprechen. Wenn ihr euch nicht Freunden und Verwandten anvertrauen möchtet, könnt ihr euch anonym, rund um die Uhr und kostenlos in Deutschland an die Telefonseelsorge wenden: 0800 / 111 0 111 0800 / 111 0 222 116 123 116 111 (Nummer speziell für Kinder und Jugendliche). online.telefonseelsorge.de

Der Entwickler schrieb auf Twitter:

Ich schrieb diese Beschreibung für diese Person, ich schrieb ihn für mich und ich schrieb ihn für dich, für euch alle. Ich schrieb ihn hoffend, dass er jemandem helfen mag, sich zu erinnern, dass sich Dinge bessern werden.

Und er ergänzt den Hintergrund der Entstehung der thematisch zum Item passenden Quest:

Ich kreierte diese Quest extra, um die Themen Trauer und Trauma und deren Überwindung herum. Es geht darum, Heilung nicht erzwingen zu können. Du kannst deinen persönlichen Dämon eben nicht immer einfach bezwingen. Nur durch Akzeptanz, wer du JETZT bist, kannst du weiter heilen und vorwärts in deine Zukunft gehen.

Auch das Feedback der Twitter-User ist einhellig: Was Pink im Zuge seiner Arbeit an der Quest tat, berührt die Spieler und zeigt, wie wenig es manchmal braucht, um zu helfen.

