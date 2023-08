Diablo 4: So farmt ihr Boshafte Herzen in Windeseile

Es gibt sie in verschiedenen Varianten: die Boshaften Herzen. Wir sagen euch, wie ihr sie am besten farmt.

Boshafte Herzen sind das Mittel der Wahl, um jeden Build in Diablo 4 erster Season in neue Machthöhen zu katapultieren. Doch die besten Versionen dieser dämonisch bösen Items zu finden, ist gar nicht so einfach. Zum Glück gibt es Tricks und Taktiken, um den Prozess zu beschleunigen. Einen besonders cleveren hat der Youtuber Robin ‘Rob2628,’ Steinberg gefunden.

Einfach die Quest nicht beenden...

Um den Trick nachzuspielen ist es wichtig, dass der Charakter die Season Questline noch nicht beendet hat. Wenn doch, braucht ihr einen neuen Charakter oder lest gleich direkt unten weiter, da findet ihr etwas für euren alten Helden. Ansonsten folgen hier die nötigen Schritte, um unendlich Boshafte Herzen zu farmen - garantierte Drops inklusive.

Sobald ihr die finale Quest Die bittere Wahrheit erreicht habt, müsst ihr in deren Zuge einen Dungeon in den Zersplitterten Gipfeln aufsuchen.

. Normalerweise sprecht ihr nun als treuer Recke der Questreihe den NPC Cormand an, doch das lasst ihr schön sein.

Stattdessen verlasst ihr zu Fuß oder per Menü den Dungeon.

Nun resettet ihr entweder die Dungeons per Schaltfläche oder startet einfach eine neue Partie.

Den finalen Dungeon könnt auf diese Weise immer wieder spielen und am Ende erlangt ihr garantiert vom Boss stets ein Boshaftes Herz.

Solltet ihr die Season-Quest bereits beendet haben und verständlicherweise nicht noch einen neuen Charakter leveln wollt, haben wir für euch eine Alternativtaktik von unserem Diablo 4-Experten André Baumgartner, der folgendes in Sachen Herz-Farming zum Besten gibt:

Die obige Methode ist für Solos besser und wenn man die Quest noch nicht abgeschlossen hat. Wenn man in Gruppen farmt oder die Quest beendet hat, dann ist die folgende Vorgehensweise, die ihr auch im Sonderheft nebst weiteren Tipps wiederfindet, besser.

Die beste Farmmethode

Das Spiel möchte euch an vielen Stellen glauben machen, dass ihr die Ansucher an der neuen Handwerksstation in Kyovashad (oder während der Questreihe in Cormands Lager) herstellen müsst, um an die (seltensten) Herzen zu gelangen. Das ist aber schlichtweg nicht wahr.

Die 32 Herzen kommen in fünf verschiedenen Stufen, je höher, desto besser die Werte. Diese Stufen hängen allerdings schlicht von eurer gewählten Weltstufe ab. Auf der vierten kann euch jeder entsprechende Gegner Level 4 und 5 Herzen spenden, völlig ungeachtet dessen, ob ihr einen Ansucher habt oder nicht.

Alles was zählt, ist also so viele Boshafte Viecher aufzuspüren, wie möglich. Die mit Abstand beste Methode dazu sind die Boshaften Tunnel, oder genauer gesagt jene, in denen euch zwei von drei der dort herumstromernden Herzmonster als Teil der Dungeonaufgabe auf der Karte markiert werden.

Unsere klare Empfehlung ist hier die »Gierige Grube« in der Trockensteppe. Ihre Gänge folgen einem simplen Achtermuster und lassen sich schnurstracks durchsuchen. Sucht ihr nur nach einem bestimmten Herztyp, etwa den besonders mächtigen »Zornerfüllten«, dann betretet ihr die Grube, lasst alle regulären Monster links liegen und überprüft an den drei Boshaften per Mouseover welcher Gattung sie angehören.

Dies sind die begehrten, pochenden Fundstücke der ersten Season.

Ihre Affixe unterhalb der Lebensleiste verraten euch nämlich schon vor einer Konfrontation, ob sie ein Brutales, Boshaftes, Verschlagenes oder Zornerfülltes Herz in sich tragen. So pickt ihr euch nur die heraus, die ihr gerade braucht und verlasst den Dungeon anschließend flugs wieder.

Draußen angekommen müsst ihr nur noch auf den »Dungeon zurücksetzen«-Knopf unter eurem Questjournal drücken und könnt von vorn beginnen. Sollte dieser mal nicht funktionieren, tut’s auch ein simples Zurückkehren zum Charakterbildschirm oder kurzzeitiges Beitreten und Verlassen einer Gruppe.

Apropos Gruppe: Wenn ihr die rund fünfprozentige Chance auf ein Zornerfülltes Monster steigern wollt, dann wendet diese Methode zu viert an. Jedes Mal, wenn ein Gruppenmitglied ein passendes Monster findet, treten ihm einfach die anderen schnell bei. So lassen sich bis zu vier Herzen pro Viertelstunde sammeln, anstelle der durchschnittlich ein bis zwei pro Stunde.

Ihr müsst lediglich darauf achten, dass ihr die Monster am Leben lasst, bis alle eure Mitstreiter eingetroffen sind, denn sonst funktioniert der Herzaltar für sie nicht.

Und wenn ihr nun wissen wollt, mit welchen Build ihr rasch leveln und farmen könnt, dann schaut euch doch auch noch Andrés Guide zu einem Top-Jägerbuild für die aktuelle Season an. Im obigen Video könnt ihr ihn auch direkt in Aktion erleben.

Und wie läuft eure Farm für Boshafte Herzen? Wachsen sie gut? Aber wären Möhren nicht vielleicht doch pflegeleichter und weniger... dämonisch verseucht? Spaß beiseite, hier gehts ja um bierernste Dinge: Kanntet ihr die Tricks schon oder könnt ihr uns sogar noch bessere Taktiken zum Sammeln der begehrten Seasonitems verraten? Schreibt uns eure Erfahrungen und Tipps für die Allgemeinheit gerne in die Kommentare!