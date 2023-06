Diablo 4: Fast jeder Zweite von euch ist bereit, Echtgeld im Shop auszugeben

Ingame-Shops in Videospielen sind in unserer Zeit eher der Standard als eine Ausnahme. Vor allem kostenlose Titel wie Path of Exile oder Lost Ark greifen darauf zurück, um sich zu finanzieren. Aber auch so manches Vollpreisspiel verfügt zusätzlich noch über einen Shop mit Items.

Zu solchen Spielen gehört auch das neue Action-RPG Diablo 4. Der Ingame-Shop bietet kosmetische Items wie Skins und Accessoires, die zwar keine Gameplay-Vorteile bieten, deren Preise es aber in sich haben. Bis zu 25 € müsst ihr auf den Tisch legen, wenn ihr bestimmte Skins haben wollt.

Deshalb wollten wir in einer Umfrage wissen, wie ihr zu dem Ingame-Shop steht.

Zu teuer, zu uninteressant, aber ...

Mit 54 % hat sich über die Hälfte von euch gegen den Ingame-Shop ausgesprochen. Dieser Teil der Community wird von den optionalen Gegenständen (und in manchen Fällen vom Spiel) komplett die Finger lassen.

In den Kommentaren habt ihr erzählt, dass ihr diese Bezahlstrategie von Blizzard nicht unterstützen wollt. Vor allem die gesalzenen Preise wurden immer wieder als Grund angegeben. Es gab aber auch reines Desinteresse an Skins:

[...] Gier unterstütze ich prinzipiell nicht. Der Shop überschreitet gleich mehrere Grenzen bei der Preissetzung und seinem Aufbau. Das ist kein F2P-Spiel, hat aber einen F2P-Shop. Nein, einfach nein. happyPig

Da mir egal ist, wie mein Held aussieht, ist mir auch der Shop egal. Nein, ich werde ihn nicht nutzen. Blackknight

Maurice ist ebenfalls ein großer Gegner des Shops und die Gründe dafür verrät er in seinem Video:

23:56 Ein Shop wie in Diablo 4 sollte NICHT normal sein, verdammt!

Es fällt aber auf, dass es nicht überwältigende Mehrheit ist, die dem Ingame-Shop völlig abschwört. Fast jeder Zweite von euch ist entweder unentschlossen oder wäre unter bestimmten Bedingungen bereit, Geld auszugeben.

In euren Kommentaren erklärt ihr, dass der Shop aktuell ein eher bescheidenes Bild mit einem mageren Angebot abgibt. Die Skins sind nicht besonders ansprechend, dafür wie arg teuer sie sind. Die Community hat außerdem gezeigt, dass es im Spiel genug schöne Ausrüstung gibt, mit der man sich coole Outfits basteln kann.

Etwa 23 % von euch sind aber bereit, Geld auf den Tisch zu legen, wenn euch etwas wirklich Gutes angeboten wird und der Preis stimmt. Als Beispiele für gute Items wurden Mounts wie ein Bär oder Warg gebracht, die den einen oder anderen von euch verführen könnten.

Wenn sie die Preise runtersetzen und etwas für mich wirkliches Gutes dabei ist, dann vielleicht, aktuell eher nein. M_T_B

Wenn die Preise günstiger werden und interessante Skins kommen, vielleicht welche aus HotS, bekannte Helden aus Warcraft oder Ähnliches, dann könnte ich vielleicht schwach werden. Aggronidas

Ich bin ehrlich: Wenn der Warg oder so als Reittier kommt, könnte ich eventuell schwach werden. Bei reinen Skins eher weniger. Begbie

12 % sind noch unentschieden, wobei die Gründe dafür ebenfalls in den saftigen Preisen und dem mageren Angebot liegen. In den Kommentaren habt ihr erwähnt, dass ihr auf eine Reduzierung der Preise oder auf Angebote wartet, die ansprechend genug sind, um einen Kauf zu rechtfertigen.

Weitere 11 % haben schon Geld im Shop gelassen oder haben es noch vor. Dieser Teil der Community sieht den Shop als Luxus an, den man benutzen kann, wenn man Lust darauf hat. Es ist außerdem eine Möglichkeit, die Entwickler auch nach dem Launch zu unterstützen.

Habt ihr das Ergebnis so erwartet oder hat es euch überrascht? Würdet ihr für ein Emote “Death by Snu Snu” auch Geld zahlen, wie der User Count-Zero und eigentlich auch unsere Redaktion? Verratet es uns in den Kommentaren.