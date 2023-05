Diablo 4 will im Shop 25 Euro für einen Skin und die Community ist wenig begeistert

Für ein Rüstungsset werden in Diablo 4 offenbar bis zu 25 Euro fällig.

Die ersten, meist begeisterten, Tests zu Diablo 4 sind da und es scheint alles darauf hinzudeuten, dass sich ein äußerst erfolgreicher Release anbahnt. Auch für uns ist das Action-Rollenspiel nahe an der Perfektion. Stolpersteine bleiben aber Shop und Mikrotransaktionen. Jetzt werden erste Preise bekannt - und die sind ziemlich hoch.

Skin zum Preis einer Erweiterung

Dass es einen Ingame Shop in Diablo 4 geben würde, in dem ihr rein kosmetische Gegenstände für eure Charaktere kaufen könnt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. In einem Entwicklerstream gab es vor einigen Wochen mehr Details, über die genauen Preise verriet man damals aber nichts.

Nun verraten aber Bilder aus dem Shop, wie viel ihr dort etwa ausgeben könnt ... und die Preise sind gesalzen: Für ein Rüstungsset werden etwa 2.800 Münzen der Premiumwährung fällig. Diese kosten euch voraussichtlich 25 Euro. Weiterhin ist auch der Preis für eine Pferderüstung bekannt, für die ihr etwa 16 Euro berappen müsst.

Zwar gibt es auch günstigere Skins, die etwa 13, oder 20 Euro kosten, und außerdem ist nicht bekannt ob Blizzard gegebenfalls Preisanpassungen vornimmt. Bei den Fans kommt die Nachricht aber nicht gut an:

Auch wenn die Umrechnung in 28 Dollar gemessen an den offiziellen Infos eigentlich falsch ist, sind sich in den Kommentaren die allermeisten Spielerinnen und Spieler einig, dass Blizzard zu viel Geld für einen einzigen Skin verlangt. So merkt etwa reanima an, dass sogar die Skins in Overwatch 2 billiger seien, obwohl der Heldenshooter Free2Play sei.

Für viele Fans in den Kommentaren sind die Preise ein Grund, ganz auf gekaufte Skins zu verzichten. So schreibt etwa kid-karma:

Ich würde mir auf jeden Fall coole Sets wie dieses alle paar Wochen kaufen, wenn sie um die fünf Dollar kosten würden. Es erscheint mir vollkommen verrückt, dass manche Menschen den Preis eines ganzen Indie-Spiels für EINEN Skin bezahlen.

Andere fühlen sich in ihrem Umgang mit Echtgeld-Einkäufen bestätigt, oder geben an, grundsätzlich keine Skins zu kaufen. So erklärt etwa Nagisan in einem anderen Thread:

Mein Limit ist 0 Dollar. Skins sind mir einerseits egal (Ich werde alle kostenlosen nehmen, die uns Blizzard zuwirft, aber selbst ein Dollar ist mehr, als ich bezahlen würde), und andererseits wird mein erster Charakter ein Bär sein, weshalb ich die Skins sowieso nie sehe.

Was haltet ihr von den Preisen für Skins und andere kosmetische Gegenstände in Diablo 4? Seid ihr enttäuscht, weil ihr euch selbst das ein oder andere Set kaufen wolltet? Oder ist euch das Aussehen eures Charakters ohnehin nicht so wichtig und ihr werdet den Shop sowieso nie nutzen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!