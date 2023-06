Diablo 4: Spieler zeigen eindrucksvoll, wieso ihr den Echtgeld-Shop getrost ignorieren könnt

Für manche Fans ist der Echtgeld-Shop von Diablo 4 ein echtes Höllenprodukt, doch eigentlich braucht man ihn gar nicht.

Diablo 4 vermag wahrhaftig zu begeistern, kaum einer hat wirklich Grundlegendes an dem Blizzard-Hit zu bemängeln. Das bisher Einzige, was am ehesten grundsätzlich kritisiert wird, ist der Echtgeld-Shop.

Auch wir haben bereits ausführlich über das Thema berichtet. So hat beispielsweise Redaktionsleiter Dimitry Halley ausführlich seinen Ersteindruck vom zum Release ins Spiel gekommenen Skin-Laden geschildert und wir haben euch beschrieben, auf wie wenig Gegenliebe die aus Sicht der Community teils horrenden Preise stoßen.

Und natürlich hat auch Diablo-Experte und GameStar Haus-Streamer Maurice Weber bereits seine Totenbeschwörer-Sense drohend gen Blizzard gereckt:

23:56 Ein Shop wie in Diablo 4 sollte NICHT normal sein, verdammt!

Kostenlos mitgelieferte Alternative zum Shop

Dabei zeigt sich bereits bevor das Spiel vollständig erschienen ist, dass viele Spielerinnen und Spieler den Shop gar nicht brauchen. Denn mit dem Transmogsystem, das euch ingame ohne zusätzliche Kosten ermöglicht, das Aussehen eurer Rüstung frei anzupassen, kann man coole Outfits zusammenstellen.

Einziger Haken bei dieser Methode ist natürlich, die benötigte Zeit, eine Auswahl an Items aufzubauen. Denn ihr könnt in Diablo 4 nur die Optiken auf Helme, Waffen und Gewänder legen, die ihr bereits einmal beim Schmied habt zerkleinern lassen. Die Skins aus dem Shop habt ihr direkt.

9:54 So gut wie mit Diablo 4 war Blizzard seit Jahren nicht mehr - Testvideo

Pracht-Skins aus der Community

Auf Tiktok zeigt etwa wepcgaming gleich mehrere seiner Designs für den Totenbeschwörer in einem kurzen Video:

Weitere Designs finden sich auf Reddit. Zum Beispiel noch einmal einen Totenbeschwörer oder direkt darunter eine Zauberin. Und die Titel der Posts zeigen klar, worauf die Chrakterdesigner hiermit anspielen: Kosmetische Items aus dem Shop werden nicht gebraucht und ich liebe die kostenlosen Transmogs

Diskurs in den sozialen Medien

Ohne einzelne Zitate in den Vordergrund zu stellen, lässt sich der Diskurs auf Reddit oder TikTok recht simpel zusammenfassen: Die Spieler sind erfreut über das Transmogsystem und sind sich einig darin, den Sinn des Echtgeld-Shops angesichts dieser mannigfaltigen Möglichkeiten, anzuzweifeln. Nur einige betonen, dass dies ja wohl Genrestandard sei und darum überhaupt nicht gelobt gehöre.

Dem widersprechen jedoch umso mehr Fans: Etliche Spiele würden ein solches Feature missen lassen und stattdessen nur auf einen Shop setzen. Allerdings seien diese dann auch Free2Play, wie Path of Exile.

Seht ihr die Sache ähnlich? Lässt sich locker auf den Echtgeld-Shop verzichten, da das kostenlose System mit ein wenig Mühe mindestens genauso stylische Ergebnisse liefert? Habt ihr vielleicht selbst schon euren Charakter optisch besonders eindrucksvoll ausstaffiert und zeigt das auf einer sozialen Plattform? Schreibt uns eure Meinung zum Thema gern in den Kommentaren!