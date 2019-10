Diablo 4 geleakt: Offizielle Werbung für Diablo-Artbook erwähnt Teil 4

Diablo 4 wurde allem Anschein nach offiziell bestätigt - nur wohl nicht so, wie Blizzard sich das gedacht hatte. Eine neue Anzeige für den Bildband »The Art of Diablo« wirbt:

"Mit über 500 Artworks aus Diablo, Diablo II, Diablo III und Diablo IV präsentiert dieses Buch zahlreiche bemerkenswerte Kunstwerke, die für das ikonische Action-Rollenspiel von Blizzard Entertainment kreiert wurden, das Generationen von Fans ewig währende Albträume beschert hat. "

Ein Tippfehler scheint hier ausgeschlossen, da erst alle drei bisherigen Teile der Reihe einzeln aufgezählt werden und dann der vierte genannt wird. Und das Buch wurde vom Blizzard-internen Senior Writer Robert Brooks verfasst. Es soll erst im November erscheinen, also nach der BlizzCon. 2019 Wenn ein Diablo 4 angekündigt wird, dann dort - vermutlich sollte diese Werbung eigentlich erst danach erscheinen.

Ihr findet die Anzeige unter anderem in der neuen GameStar auf Seite 27.

Auf der BlizzCon 2018 trat Blizzard eine PR-Katastrophe los, weil statt Diablo 4 oder zumindest einem Diablo 2 Remastered nur das Mobile-Spiel Diablo Immortal angekündigt wurde. Und gerüchteweise befand sich Diablo 4 damals bereits seit einiger Zeit in der Entwicklung. Umso mehr hofften seither viele Fans, dass Blizzard auf der diesjährigen Messe endlich den langersehnten vierten Teil enthüllen wird. Auch, um das letztjährige Fiasko wiedergutzumachen. Zumal die Entwickler selbst auf der Messe noch beschwichtigend betonten: »Wir haben mehrere Diablo-Projekte in Arbeit!«

Völlig sicher ist das freilich selbst mit diesem Leak noch nicht. Es könnte sich immer noch um irgendeine Form von Fehler handeln - vielleicht sollte da eigentlich Diablo Immortal stehen? Aber das als Diablo 4 zu bezeichnen, wäre gerade nach der Kontroverse um den Titel sehr bizarr. Alles in allem wirkt ein baldiger Reveal von Diablo 4 nun wahrscheinlicher denn je.