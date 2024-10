Diablo 4: Das Halloween Event startet heute und verschenkt unheimliche Skins

Süßes oder Hackebeil? Lasst bloß nicht den Schlächter in euer Haus hinein!

Die schaurigste Zeit des Jahres bricht an, denn bald stellt Halloween vor der Tür. Insbesondere schaurige Spiele nehmen das natürlich gerne für ganz besondere Events zum Anlass und auch Diablo 4 kann beizeiten ganz schön unheimlich sein.

Beispielsweise, wenn ihr euch verklickt und versehentlich ein Uber Unique zerlegt ... Gänsehaut. Noch schauriger soll da nur das neue Halloween Event werden, das heute bereits losgeht. Das Makabere Fest sorgt ganz im Sinne von Halloween dafür, dass ihr reichlich beschenkt werdet, aber euch auch nie sicher sein könnt, ob es vielleicht doch auf die Mütze gibt. Hier noch der Zeitplan für das Event:

Start: Am 29. Oktober 2024 um 18 Uhr geht es los

Ende: Am 5. November 2024 um 19 Uhr ist alles vorbei

Diablo 4: Gameplay-Trailer zu Season 6 stellt neue Mechaniken, Monster und Skills vor

Kostenlose Süßigkeiten

Wenn ihr euch zwischen dem 29. Oktober und 1. November mindestens einmal einloggt, bekommt ihr eine Reihe an kosmetischen Geschenken serviert. Dafür müsst ihr einfach nur im Shop anklopfen, und das ohne Süßes oder Saures zu rufen! Könnt ihr aber natürlich trotzdem machen, wenn euch das etwas gibt.

Allerdings gibt es jeden Tag ein zusätzliches Geschenk. Wer sich also direkt am 29. Oktober einloggt, bekommt nur eine Überraschung, wer am 1. November vorbeischaut, kann gleich alle vier einsacken. Hier die Goodies und ab wann ihr sie bekommen könnt.

29. Oktober: Reittier: Heer des Einsiedlers

Reittier: Heer des Einsiedlers 30. Oktober: Reittiertrophäe: Ichorflammenfackel

Reittiertrophäe: Ichorflammenfackel 31. Oktober: Reittiertrophäe: Flakon des Einsiedlers

Reittiertrophäe: Flakon des Einsiedlers 1. November: Reittierrüstung: Einsiedlerisches Geschirr

Vier Geschenke für euer Pferd gibt es dieses Jahr zu Halloween.

Die kosmetischen Belohnungen bleiben bis zum 5. November um 21 Uhr verfügbar. Bis dahin müsst ihr sie also abholen, sonst sind sie wohl für immer verloren.

Der Schlächter wartet!

Die vier Geschenke gibt es gefahrlos im Shop, doch auch im Spiel selbst könnt ihr wohl ein paar Belohnungen einsacken. Allerdings müsst ihr hier aufpassen, wo ihr anklopft. Das Event namens Süßes oder Hackebeil sorgt dafür, dass ihr an Schreinen in Dungeons neben dem normalen Schrein-Effekt auch noch einen zufälligen Überraschungseffekt verliehen bekommt.

Das kann etwas Gutes sein, wie beispielsweise zusätzliches Gold oder mehr Erfahrungspunkte – anscheinend können aber auch schlimme Dinge passieren. Da das Event am legendären Butcher aufgehängt wurde, solltet ihr mit einem Zusammentreffen rechnen. Es kann gut sein, dass statt einer Belohnung plötzlich der dicke Dämon vor euch steht und euren Helden mit seinem Fleischerbeil ordentlich einheizt.

Aktuell läuft bei Diablo 4 nach wie vor die 6. Season, die zusammen mit dem großen Addon Vessel of Hatred veröffentlicht wurde. Das Halloween-Event läuft dann parallel zu Season 6, ihr könnt also weiterhin euch auch mit den Aufgaben rund um den Aufstieg des Hasses befassen und die Neuerungen des umfassenden Updates 2.0 genießen.