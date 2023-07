Diablo 4: Hardcore-Spieler kann der notwendige Season-Neustart ganz besonders hart treffen

Bestimmte Errungenschaften können verloren gehen, wenn ihr euren Hardcore-Charakter vor Season-Start doch noch verliert.

Habt ihr einen hochstufigen Hardcore-Charakter und seid vor allem mit diesem in Sanktuario unterwegs? Dann passt höllisch gut auf ihn auf! Denn sobald Season 1 von Diablo 4 startet, werdet ihr ihn auf jeden Fall gut gebrauchen können.

Wie bereits bekannt stehen die just angekündigten Season-Inhalte nämlich nur komplett neuen Season-Charakteren zur Verfügung. Wollt ihr also auf die Jagd nach entarteten Monstern und Herzen gehen, müsst ihr vorher einen neuen Charakter erstellen. Allerdings sollen ein paar freigeschaltete Vorteile aus der Non-Season übernommen werden - allerdings nur, wenn bis zum Start von Season 1 euer Hardcore-Charakter noch am Leben ist.

Das stellte Game Director Joseph Piepiora kürzlich auf Twitter klar:

Tote Hardcore-Charakter verlieren viel Fortschritt

Am 20. Juli 2023 startet die erste Season von Diablo 4, doch am 18. Juli geht bereits der dafür notwendige Patch live. Ab diesem zweiten Datum müssen Spielerinnen und Spieler sich mindestens einmal mit ihrem Hauptcharakter einloggen, wenn sie den Fortschritt für ihren neuen Season-Charakter behalten wollen. Zu den übernommenen Belohnungen gehören:

Alle Boni durch die Altäre von Lilith

Euer Pferd

Die aufgedeckten Kartenbereiche

Wegpunkte in den Hauptstädten

Einige Belohnungen durch das Ansehen-System

Zusätzlich müsst ihr die Story-Kampagne abgeschlossen haben, wenn ihr mit der Season loslegen wollt. Da ihr euch mit einem toten Hardcore-Charakter nicht mehr einloggen könnt, werden entsprechend all diese Errungenschaften für euren geplanten Season-Helden nicht berücksichtigt. Dann müsst ihr also alles noch einmal angehen, was gerade bei den dutzenden Altären von Lilith einen enormen Aufwand bedeutet.

Natürlich könnt ihr auf die Vorteile auch verzichten, doch gerade die Altäre und die Belohnungen durch das Ansehen-System geben einige wirklich nützlich Vorteile, wie etwa direkt zum Start zusätzliche Skillpunkte. Passt also bis zum 18. Juli ganz besonders gut auf eure Hardcore-Charaktere auf!

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr nur einen Hardcore-Charakter und habt ihr mit diesem den größten Teil der übertragbaren Vorteile freigeschaltet? Oder spielt ihr auf Nummer Sicher und habt die Kampagne mit einem normalen Charakter durchgespielt? Wie findet ihr überhaupt das Season-System und dass man seinen verdienten Helden hier nicht spielen darf? Schreibt es in die Kommentare!