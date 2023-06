Diablo 4: Irrwitziger Bug macht einen harmlosen Kampf zum absoluten Albtraum

Ihr habt Angst vor den Weltbossen? Pfft, seid ihr schon Darcel, dem Unendlichen begegnet?

Diablo 4 hat viele mit seinem fast problemlosen Early Access Launch begeistert. Aber der Teufel steckt im Detail, nämlich im Wörtchen »fast«. Ein Bug der besonderen Art hat Fans zugleich in die Verzweiflung und zu Lachanfällen getrieben: Wir erzählen euch die glorreiche Geschichte von Darcel, dem Unendlichen.

Angriff der Darcel-Klone

Den Charakter Darcel trefft ihr im Rahmen der Nebenmission »Stole Artifice« in der Scosglen-Zone, also der Heimat der Druiden. Eure Aufgabe ist es, besagten Darcel zur Strecke zu bringen – eigentlich kein großes Problem. Doch durch einen Bug erlernt der Kerl plötzlich die hohe Kunst der Selbstklonung und wirft euch innerhalb von Sekunden 10, 20 oder noch mehr Darcels entgegen. Die alle gleich stark sind wie das Original.

Bei YouTube kursieren Clips, die das Chaos zeigen:

Das ist so natürlich nicht vorgesehen und kann besonders für Hardcore-Spieler bitter ausgehen. In diesem Modus verliert ihr ja euren Charakterfortschritt, wenn ihr sterbt – was im Kampf gegen die Darcel-Hydra nur zu leicht passieren konnte.

Blizzard musste einschreiten und die gesamte Quest vorübergehend deaktivieren. Das gab Community Manager PezRadar im offiziellen Blizzard-Forum bekannt. Ein Hotfix soll bald folgen, aber dafür gibt’s bisher kein Release-Datum. Beachtet also: Bis zur Behebung des Bugs lässt sich die Scosglen-Zone nicht komplett abschließen.

Diablo-Fans feiern Darcel, den Unendlichen

Bei Reddit und Co. wird der Bug überwiegend mit Humor aufgenommen. Mehrere Threads huldigen Darcel, dem die Community den Spitznamen »der Unendliche« verpasst hat. Manche unerschrockenen Spieler haben ihn und seine Horden sogar als XP-Farm ausgenutzt. Uns würde nicht wundern, wenn Blizzard diesen Bug in irgendeiner Form verewigt, vielleicht bekommt Darcel ja ein Update seiner Lore oder taucht in einer der kommenden Seasons als Klonkrieger wieder auf?

Seid ihr Darcel begegnet, bevor die Quest deaktiviert wurde? Falls ja, ist euer Charakter ihm und seinen geklonten Kameraden entkommen, um die Legende weiterzuerzählen – oder habt ihr vielleicht sogar euren Hardcore-Run an dieser Stelle beendet? Schreibt uns gern in die Kommentare, wenn ihr diesen oder andere interessante Glitches gefunden habt!