In Diablo 4 könnt ihr gerade ein paar kostenlose Cosmetic abstauben

In Diablo 4 kommt statt dem Weihnachtsmann der Rotgehüllte Schrecken, na super. Geschenke gibt es trotzdem.

Die Weihnachtsfeier in Diablo 4 gestaltet sich eher ungewöhnlich: Sanctuary wird während des aktuell laufenden Events nämlich von erfrorenen Dämonen heimgesucht. Und wir dürfen auf der Suche nach Deko die Monster jagen und uns durch blutige Haufen wühlen. Wie besinnlich! Doch immerhin hat Blizzard auch ein kleines Weihnachtsgeschenk vorbereitet, dass wir im Shop abholen dürfen.

Was wird verschenkt?

Bei der kleinen Aufmerksamkeit zum Weihnachtsfest handelt es sich um ein kleines Paket mit einer kosmetischen Pferderüstung und zwei anderen Gegenständen. Wie die Cosmetics aussehen, könnt ihr euch hier angucken:

Diablo verschenkt eine Pferderüstung? Irgendwo ist hier ein Witz über Oblivion und Mikrotransaktionen versteckt.

Wollt ihr euch das Paket sichern, solltet ihr euch allerdings beeilen: Denn das Geschenk ist nur bis zum 26. Dezember um 19 Uhr verfügbar. Wir erklären euch kurz, wie ihr es abholt:

Öffnet das Hauptmenü

Wählt die Shop-Registerkarte aus

Scrollt nach unten zum Abschnitt Kostenlose Geschenke

Wählt das Geschenk aus

Tippt auf Einfordern

Tippt auf Kauf abschließen

Falls ihr an den Feiertagen keine Zeit zum Spielen habt, aber unbedingt noch am Weihnachts-Event teilnehmen wollt, habt ihr ein bisschen länger Zeit. Die Mittwinterpest wütet nämlich noch bis zum 2. Januar in Sanctuary.

1:07 Diablo 4: Alle Infos zum Mittwinterpest-Event im Trailer

Die Quest des Events findet ihr in Kyovashad bei einem neuen Charakter namens Gileon der Barde. Ihr tötet Gegner und und zerstört ihre Totems, um Verpestete Fragmente und Verlorene Erbstücke zu sammeln. Je prachtvoller ihr damit einen Platz in Kyovashad schmückt, desto wahrscheinlicher taucht der Bossgegner des Events auf - und das bedeutet Beute!

Mehr Belohnungen bekommt ihr übrigens durch das Eintauschen gesammelter Ressourcen, alle Details erfahrt ihr hier:

Habt ihr schon das Weihnachtsevent rauf und runter gespielt und alle verfügbaren Belohnungen eingeheimst? Oder habt ihr den Start der Mittwinterpest verpasst? Spielt ihr aktuell überhaupt noch Diablo 4, und werdet ihr euch die kostenlose Pferderüstung abholen, oder darauf verzichten? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!