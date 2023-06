Diablo 4: Journalistin fragt nach einzigartiger Romanze und bringt selbst Blizzard zum Lachen

So mancher Fan hat sein Herz in Diablo 4 verloren.

Es gibt viele gute Gründe, Spiele zu spielen: Weil das Gameplay Spaß macht, weil die Grafik umwerfend ist, weil die Story fesselt oder weil die Romanzen einen in den Bann schlagen. Nun ist Diablo 4 nicht unbedingt als besonders romantisches Rollenspiel ausgelegt – aber die neue Antagonistin Lilith weckt in manchen Fans den Wunsch nach Liebe.

In einem Interview stellte Lauren Bergin von PCGamesN die Frage, auf die selbst Blizzard nicht vorbereitet war: »Kann ich eine Romanze mit Lilith anfangen?«. Darauf reagierte Game Director Joe Shely völlig verwirrt, während sich Executive Producer Rod Fergusson köstlich amüsierte.

Die Antwort lautet übrigens »Ähm, nein«. Immerhin ist Lilith ja die große Gegenspielerin, die Mutter von Sanktuario und selbsterklärte Befreierin der Menschheit – eine Liebesbeziehung mit dem Spielcharakter würde da nicht wirklich ins Bild passen. Zumal Inarius vermutlich auch ein Wörtchen mitreden wollen würde.

Journalistin Lauren ist nicht allein mit ihrer Begeisterung für Lilith. Besonders bei Twitter wird die Dämonenmutter von vielen verehrt – und der offizielle Diablo-Account schürt das natürlich ganz bewusst an.

Und immerhin erklärte Fergusson im Interview verschmitzt, dass er sich mal notiert, wie viel Interesse die Fans an einer Diablo-Dating-Sim haben. Tatsächlich haben ja schon mehrere große Spielmarken ein romantisches Spin-Off bekommen, etwa Dead by Daylight, Overwatch und Cyberpunk 2077 (in dem Fall ein inoffizielles, das CD Projekt Red aber erklärtermaßen super fand). Wer weiß also, was die Zukunft bringt?

Wenn es eine Dating-Sim zu Diablo gäbe, welche Charaktere müssten eurer Meinung nach darin vorkommen? Lilith, klar. Aber sonst? Inarius? Der Schlächter? Oder hat die Welt von Sanktuario für euch überhaupt gar nichts mit Romanzen und Anbandeleien am Hut, das stört nur beim Dämonenschlachten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!