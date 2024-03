Diablo 4 krempelt sein Loot-System um und erfüllt lang gehegten Fan-Wunsch

Blizzard stößt ein Portal in die Zukunft von Diablo 4 auf. Das erwartet euch.

In einem weiteren Campfire Chat am 29. Februar sprach das Entwicklungsteam hinter Diablo 4 über die nahe Zukunft des Action-Rollenspiels. Dabei kamen sie sowohl auf ein neues Update zu sprechen, das die noch laufende Season etwas aufpeppen soll, als auch auf Änderungen, die erst mit dem Start von Season 4 ins Spiel Einzug halten.

Dabei wurden einige äußerst vielversprechende Neuigkeiten enthüllt. Vor allem sprach das Team in dem Livestream darüber, endlich einen PTR einführen zu wollen - zumindest für Season 4. Eine Änderung, nach der sich vor allem Fans der Vorgänger schon sehnen, seit die erste Season von Diablo 4 gestartet ist.

Wir fassen hier zusammen, was in dem fast zweistündigen Livestream alles gesagt wurde. Ihr könnt euch natürlich aber auch einfach zurücklehnen und euch das komplette Video ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Neues Loot-System und PTR in Season 4

Auch wenn Season 4 nicht das Fokusthema des Streams war, haben die Entwickler trotzdem ein wenig darüber geredet, was sich in wenigen Monaten ändern soll. Es wurden keine Details enthüllt, aber immerhin zwei große Änderungen bekannt gegeben.

Neues Loot-System: Exakte mechanischen Hintergründe kennen wir noch nicht, doch die Itemization klingt nach der größten Baustelle, die Blizzard für Season 4 derzeit beackert. Das Season-4-Update soll nochmal deutlich mehr Änderungen am Spiel vornehmen, als der Patch für Season 2 und Loot wird den größten Teil davon ausmachen. Das klingt durchaus, als kämen einige fundamentale Änderungen auf uns zu.

Exakte mechanischen Hintergründe kennen wir noch nicht, doch die Itemization klingt nach der größten Baustelle, die Blizzard für Season 4 derzeit beackert. Das Season-4-Update soll nochmal deutlich mehr Änderungen am Spiel vornehmen, als der Patch für Season 2 und Loot wird den größten Teil davon ausmachen. Das klingt durchaus, als kämen einige fundamentale Änderungen auf uns zu. Neuer Testserver: Und gerade weil die Änderungen so fundamental sind, wird vor Season 4 ein Testserver aufgesetzt. Fans schreien bereits seit Monaten nach diesem Feature, zumal Season 3 zum Release massive Mängel aufwies. Der PTR (Public Test Realm) soll dabei helfen, derartige Probleme im Vorfeld zu identifizieren. Bei Diablo 3 war dieses Vorgehen zu jeder Season normal, in Diablo 4 soll der PTR aber nur vor ausgewählten Seasons verfügbar werden. Season 4 gehört dazu. Der Testserver wird nur auf dem PC im Battle.net verfügbar sein.

1:06:47 Diablo 4 strauchelt, Path of Exile 2 und Last Epoch sägen am Thron - mit Jessirocks

Der Ranglisten-Dungeon

Loot-System und Testserver erscheinen erst mit Season 4, doch eine weitere große Neuerung gibt es bereits nächste Woche. Am Dienstag, dem 5. März wird endlich eine offizielle Rangliste ins Spiel gebracht und mit ihr ein entsprechender Dungeon namens The Gauntlet.

Bei The Gauntlet handelt es sich um einen ganz besonderen Kerker, der nicht Zufalls-generiert wird. Das gilt für das Layout, aber auch für jedes einzelne Monster im Dungeon. Ihr und alle anderen habt jedes Mal die exakt gleiche Herausforderung. Zumindest innerhalb einer Woche. Danach wird der Dungeon für die nächste Woche überarbeitet.

Das Ziel ist, in acht Minuten eine so hohe Punktzahl wie möglich zu erhalten. Eben, indem ihr so schnell wie möglich so viele Monster, wie ihr könnt, platt walzt. Eure Punktzahl bestimmt einerseits, ob ihr euch für die Rangliste qualifiziert und wo ihr in der Rangliste landet. Loot steht nicht im Fokus.

Insgesamt gibt es 16 verschiedene Ranglisten. Abhängig davon, wie groß eure Gruppe ist, welche Klasse und ob ihr in Hardcore oder normal spielt. The Gauntlet gibt es nur im saisonalen Realm, ihr braucht also regelmäßig einen neuen Charakter.

Was ändert sich noch?

Abgesehen von diesen großen Neuerungen wurde auch über den Midseason-Patch gesprochen, der Diablo 4 ebenfalls ein wenig überarbeitet. Hier sind die wichtigsten Änderungen kurz zusammengefasst:

Vampirische Mächte: Die Vampirfähigkeiten aus Season 2 sollen zurückkehren, und zwar in Form von nun dauerhaft verfügbaren Aspekten, die euch eine von sechs altbekannten Kräften verleihen. Diese Aspekte könnt ihr nur in der offenen Welt finden und sind nicht Teil des Kodex der Macht.

Die Vampirfähigkeiten aus Season 2 sollen zurückkehren, und zwar in Form von nun dauerhaft verfügbaren Aspekten, die euch eine von sechs altbekannten Kräften verleihen. Diese Aspekte könnt ihr nur in der offenen Welt finden und sind nicht Teil des Kodex der Macht. Kein Snapshotting: Das Team versucht, Snapshotting weitestgehend zu reduzieren. Dabei handelt es sich um einen ungewollten Nebeneffekt, durch den Abklingzeiten von Skills unnatürlich verlängert werden.

Das Team versucht, Snapshotting weitestgehend zu reduzieren. Dabei handelt es sich um einen ungewollten Nebeneffekt, durch den Abklingzeiten von Skills unnatürlich verlängert werden. Klassen-Update: Es gibt natürlich auch wieder jede Menge Anpassungen der Fähigkeiten verschiedener Klassen. Besonders spannend ist hier, dass Minion-Builds wie etwa beim Totenbeschwörer ordentlich gebufft werden sollen. Mehr Details werden später in den Patch Notes offenbart. Ihr könnt aber hier einen Blick auf die angedachten Änderungen werfen:

Der nächste große Patch erscheint zusammen mit der Rangliste und dem Gauntlet am 5. März 2024. Davor sollen noch die Patch Notes veröffentlicht werden. Season 4 wiederum startet höchstwahrscheinlich am 16. April 2024, zumindest soll an diesem Tag Season 3 zu Ende gehen. Wann der PTR startet und ob sich Season 4 dadurch verschieben kann, ist aber noch nicht bekannt.