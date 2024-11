Diablo 4 Maximalstufe: Mit der Magie einer Excel-Tabelle könnt ihr die nötige Spielzeit genau ausrechnen

Und da sag nochmal einer, Mathe wäre doof: Mit einer Tabelle könnt ihr ausrechnen, wie lange ihr bis Paragon 300 braucht.

Die Hilfe von Excel-Tabellen wird von der Diablo-Community nicht erst seit gestern in Anspruch genommen. Da ist es nicht verwunderlich, dass auch für Diablo 4 die Magie der Spalten und Zeilen angerufen wird, zum Beispiel, um herauszufinden, wie viele Stunden bis zum Erreichen der Maximalstufe investiert werden müssen.

Ein Reddit-Nutzer teilte eine Tabelle, die für euch ausrechnet, wie lange ihr bis Paragonstufe 300 braucht.

Passiver Skill für jeden Diablo-Spieler: Mathe

Wir sind uns sicher: Hätten wir damals im Fach Mathe oder Datenverarbeitung solche Aufgaben bekommen, hätten viele von uns hier vermutlich bessere Noten gehabt. Und wir hätten vielleicht auch so spannende Projekte wie Cocoland-ACNH gebaut, der im Reddit seinen »Paragon 300 Calculator« vorstellte.

Mit der Tabelle könnt ihr ausrechnen, wie viele »Pit Runs«, also Durchläufe in der Grube des Werkmeisters, ihr machen müsst, um auf Paragonstufe 300 zu kommen. Über die von euch selbst eingegebenen Daten errechnet die Tabelle auch, wie lange ihr brauchen werdet.

Wie funktioniert die Tabelle?

Cocoland-ACNH teilte in einem Kommentar einen Link, über den ihr euch selbst eine Kopie der Google-Tabelle erstellen und mit euren eigenen Daten ausfüllen könnt.

Pit Run Calculator: Oben rechts auf dem Tabellenblatt findet ihr drei gelb unterlegte Felder namens Experience, Time und Town. Bei Experience tragt ihr ein, wie viel Erfahrung ihr pro Pit Run macht.

Die drei relevanten Werte tragt ihr in den rot umrandeten Feldern ein. Direkt rechts daneben findet ihr dann die errechnete Anzahl an nötigen Pits und wie lange ihr so bis Paragon 300 braucht.

Wichtiger Hinweis: Im Englischen werden die üblichen Dreiergruppen bei der Zifferngruppierung mit einem Komma und nicht wie bei uns mit einem Punkt voneinander getrennt.

Wie finde ich die XP pro Pit Run heraus?

Die gewonnene Erfahrung richtet sich der Stufe der Pit (1 bis 150) und der dazugehörigen Qualstufe. Ihr könnt euch also die Anzahl eurer Erfahrungspunkte zu Anfang und zu Beginn eines Runs notieren und dann die Differenz als Erfahrungsgewinn errechnen.

Kein Freund von Differenzrechnungen? Noch einfacher geht es mit Seiten wie d4pits.com. Hier wählt ihr einfach nur eure aktuelle Pit-Stufe aus und die Seite sagt euch, wie viel XP ihr im Schnitt bekommt. Wichtig: Die Kalkulation geht davon aus, dass ihr den saisonalen XP-Buff und die plus 8 Prozent durch ein Elixier sowie plus 15 Prozent durch einen Opal aktiv habt.

Wie funktioniert der Rest der Tabelle?

Habt ihr eure XP pro Run eingetragen, müsst ihr bei Time dann noch die Zeit in Sekunden angeben, die ihr für den Run benötigt. Bei Town tragt ihr dann noch die Sekunden ein, die ihr nach dem Run mit Verkaufen und Einlagern von Items in der Stadt verbringt.

Daraus errechnet die Tabelle dann, wie viele Runs ihr bei eurer aktuellen Pit-Stufe bis Paragon 300 brauchen werdet und wie lange das dauert.

Ein Beispiel

Wenn ihr Stufe 80 Pits in 2 Minuten schafft, dann noch 30 Sekunden in der Stadt verbringt und selbst gerade Paragonstufe 200 seid, braucht ihr bis 300 noch 2.205 Runs, was dann gut 92 Stunden dauern wird.

Unter denselben Rahmenbedingen, aber mit Pits auf Stufe 100, sind 1.872 Runs und 78 Stunden bis Paragon 300 nötig.

Den Fortschritt tracken

Zusätzlich könnt ihr noch eure »Daily Checkpoints« eintragen. Wenn ihr für den Tag aufhört, Diablo 4 zu spielen, tragt ihr bei eurem aktuellen Paragonlevel unter »Mid-Level Progress« ein, zu wie viel Prozent ihr schon auf dem Weg zur nächsten Stufe seid.

Auf dem zweiten Blatt findet ihr dann eine Tabelle, die euren Fortschritt pro Tag registriert und euch aufzeigt, wie viel Prozent des gesamten Weges bis Stufe 300 ihr an den einzelnen Tagen gemacht habt.

Bis Paragonstufe 300 braucht übrigens insgesamt fast 25 Milliarden Erfahrungspunkte, wobei der Bedarf pro Level zum Ende hin stark ansteigt. Bei Paragon 243 habt ihr gerade einmal 10 Prozent der gesamten benötigten XP zusammen. Die Hälfte ist erst bei Paragon 284 geschafft. Das heißt, ihr braucht bis 300 noch mal genauso lang, wie bis 284.