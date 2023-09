Diablo 4 bekommt offenbar deutlich mehr Erweiterungen als gedacht

Welche neuen Feinde in künftigen Erweiterungen uns wohl begegnen?

Diablo 4 ist erst seit einigen Monaten draußen, doch das Team hat bereits Pläne, die weit in die Zukunft reichen. Beispielsweise wissen wir schon, dass für das Action-Rollenspiel jährlich vier unterschiedliche Seasons geplant sind, die alle drei Monate veröffentlicht werden.

Season 2 wurde ebenfalls bereits enthüllt, obwohl es damit erst im Oktober losgeht. Jetzt hat Franchise Manager Rod Fergusson in einem Interview mit Dexerto aber etwas interessantes zu den zusätzlichen Erweiterungen gesagt. Demnach plant Blizzard aktuell jährlich eine neue Expansion zu veröffentlichen.

31:44 Wo möchte Blizzard mit Diablo 4 hin? - Interview zu Season 2 & mehr

Jedes Jahr eine Erweiterung

Im Interview wurde Fergusson gefragt, wie lange Blizzard plant, Diablo 4 zu unterstützen. Darauf antwortete der Franchise Manager:

Weißt du, es ist ein Jahr nach dem anderen. Darauf haben wir uns fokussiert. Wenn ihr euch den Launch des Spiels anseht und die erste Season, dann sieht man, dass ein Fundament gebaut wurde, auf dem wir in Zukunft aufbauen können. Die vierteljährlichen Seasons und die jährlichen Expansions sind also das, auf das wir uns beim Live Service fokussieren. - Rod Fergusson

Bislang war noch nicht klar, dass Blizzard wirklich plant, jedes Jahr eine neue Erweiterung zu veröffentlichen. In der Vergangenheit war lediglich von zwei Erweiterungen die Rede, wenn jedoch jährlich eine kommen soll, dann ist von deutlich mehr auszugehen. Zum Vergleich, Diablo 3 bekam mit dem Totenbeschwörer und Reaper of Souls in elf Jahren lediglich zwei größere DLCs.

Später redet Fergusson auch davon, dass die elf Jahre zwischen D3 und D4 zu lang waren und dass die Seasons und Erweiterungen in Diablo 4 die Spanne zum nächsten Spiel besser überbrücken sollen. Selbst wenn es bis Diablo 5 keine weiteren elf Jahre dauert, ist aber trotzdem mit mindestens sechs Jahren zu rechnen, in denen laut aktueller Pläne wohl stets ein neues Addon für Diablo 4 erscheint.

Was ist eure Meinung darüber? Freut ihr euch bereits darauf, derart viele Erweiterungen für Diablo 4 erleben zu können und haltet ihr die jährliche Frequenz für wünschenswert? Oder klingt euch das schon nach viel zu viel? Hättet ihr euch lieber weniger und dafür größere Erweiterungen gewünscht? Schreibt eure Gedanken dazu in die Kommentare!