Blizzard spricht jetzt schon über Diablo 5: »Ihr werdet nicht mehr so lange warten müssen«

Um nach Diablo 5 Ausschau zu halten, ist es wohl noch zu früh. Aber immerhin soll es nicht mehr allzu lange dauern.

Diablo 4 steckt zwar gerade erst in seiner ersten Season, doch dass es einen Nachfolger geben wird, ist wohl jetzt schon klar. Zu dem äußert sich nämlich der Präsident von Activision Blizzard, Mike Ybarra auf Twitter (inzwischen auch bekannt als X), wobei er auch die Zukunft von Diablo 4 anspricht.

Blizzard denkt schon an Diablo 5?

Ybarra antwortet auf einen Tweet des Journalisten Ryan McCaffrey, der angibt endlich die Kampagne von Diablo 4 durchgespielt zu haben. Der Blizzard-Chef antwortet darauf mit einem Ausblick auf die Zukunft:

Danke Ryan, wir sind froh, dass es dir gefallen hat. Und in Zukunft wirst du nicht so lange zwischen den Titeln warten müssen. Wir haben noch vieles, was für Diablo 4 und darüberhinaus kommen wird!

MIt seiner Antwort bezieht sich Ybarra auf die Vergangenheit der Diablo-Reihe. Während zwischen dem Release des ersten Diablo und Diablo 2 nur drei Jahre vergingen, mussten die Fans auf Teil drei und vier jeweils länger als 11 Jahre warten. Mit so einem langen Zeitraum bis zum Release von Diablo 5 müssen wir aber wohl zum Glück nicht rechnen.

Wie geht es mit Diablo 4 weiter?

Ein paar Jahre dürften aber dennoch bis zu einem möglichen Release des nächsten Spiels der Reihe vergehen. Im Moment ist natürlich erst einmal Diablo 4 dran, für das ja auch noch viel kommen soll.

55:29 Muss Diablo 4 Angst vor Path of Exile 2 haben? - mit Jessirocks

Allerdings musste das Action-Rollenspiel in letzter Zeit viel Kritik einstecken: Schon seit längerer Zeit bemängeln Fans etwa die Möglichkeiten im Endgame, aber auch einige Balanceänderungen und die neue Season kamen bei Fans nicht allzu gut an. Diablo-Experte Jessirocks ist davon überzeugt, dass Diablo auch von Path of Exile lernen könnte, worüber wir mit ihm im obigen Video diskutieren.

Habt ihr überhaupt schon mal an ein Diablo 5 gedacht, oder seid ihr noch gut mit dem neuesten Ableger der Reihe beschäftigt? Würdet ihr euch das nächste Diablo sobald wie möglich wünschen, oder seid ihr geduldig und könnt auch länger warten? Und was erwartet ihr von einem Nachfolger? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!