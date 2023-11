Diablo 4 bekommt ein neues Endgame: Das steckt hinter dem Abattoir of Zir

Er wird nur einer bösen Spießgesellen sein, die euch in den neuen Dungeons zusetzen.

Mit Abattoir of Zir soll schon bald ein komplett neues Endgame Schrecken unter der Elite der Heldinnen und Recken von Diablo 4 verbreiten. Mit dieser Ankündigung reagiert Blizzard auf die rasch nach Release aufkommende und bis heute anhaltende Forderung nach mehr und vor allem schwererem Content.

Doch was genau steckt hinter dem zeitlich begrenzten Event? Wir erklären es euch, denn Blizzard hat auf einem Panel der Blizzcon bereits Näheres verraten.

Das Wichtigste zu Abattoir of Zir im Überblick

Wo ist der Content einzuordnen? Laut Blizzard soll er vom Schwierigkeitsgrad her oberhalb von allem Bisherigen liegen. Er übertrumpft auch Echo of Lilith.

Wann beginnt Abattoir of Zir? Ab dem 5. Dezember via Patch 1.2.3

Wann endet das Event? Es soll gemeinsam mit der zweiten Season auslaufen, also am 23. Januar 2024.

Selbst den Mächtigsten das Fürchten lehren

Voraussetzung: Ehe ihr auch nur darüber nachdenkt euch dem finalen Schrecken in der zweiten Season zu stellen, müsst ihr alle sieben Tiers der Seasonreise abgeschlossen haben, erst dann seid ihr würdig ins dunkelste Dunkel zu schreiten!

Sobald ihr die Reise abgeschlossen habt, könnt ihr nämlich beim Okkultisten ein neues Siegel, das sogenannte Blutgeschmiedete craften. Mit dessen inhärenter Magie öffnet ihr ein Blutportal, das euch in einen neuen Dungeon führt. Sobald ihr diese Herausforderung gemeistert habt, droppt eine neue einzigartige Glyphe, die Bluttränen. An dieser ist einiges besonders:

Das Levelcap ist zehnmal so groß wie üblich, also 200.

Es verstärkt in einem größeren Radius alle seltenen Knoten in seiner Umgebung zu Anfang um 50 Prozent. Alle zehn Level der Glyphe steigt dieser Bonus um weitere 10 Prozent. Der Radius steigt auch mit Stufenaufstiegen der Bluttränen.

Für je fünf gesteigerte Kernwerte in seiner Umgebung erhöht es den angerichteten Schaden um zwei Prozent.

Levelhilfe: Zudem geben die Dungeons eine enorme Menge an Erfahrung zum Aufleveln eurer Glyphen.

Diese Grafik stellt den Gameplay-Loop von Abattoir of Zir vor.

Schritt für Schritt immer härter

Mit jedem abgeschlossenen Dungeon einer bestimmten Stufe erhaltet ihr auch das Rezept für das Siegel des nächsthöheren Levels. 25 ist das Limit der Dungeons von Abattoir of Zir. Allerdings soll der Weg empor - oder wohl eher hinab in die Tiefe - mit jedem Abschnitt merklich schwerer werden, sodass sich jeder Erfolg auch wirklich nach einem anfühlt. So verspricht es zumindest Blizzard.

Hierbei betonen die Entwickler während des Campfire Chats auch die Bedeutung von starken Builds. Jene seien unverzichtbar für die Bewältigung dieser Endgame-Herausforderung.

14:19 Diablo 4 - Nachtest mit Season 2

In unserem Nachtest gehen wir der Frage auf den Grund, was sich seit dem Release bei Diablo 4 so alles getan hat. Wie die neue Wertung ausschaut, könnt ihr dann auch ausführlich erläutert im hiernach verlinkten Online-Schriftstück von unserem Diablo-4-Experten André Baumgartner nachlesen.

Und? Schärft ihr schon eure Klingen und poliert die fokussierenden Kristalle eurer Zauberstäbe? Oder seid ihr mit dem aktuellen Endgame komplett zufrieden, da ihr diese hohen Levels ohnehin noch nicht erreicht habt? Freut ihr euch auf die neuen Dungeons? Oder hättet ihr euch als erstes neuen Endgame-Content etwas anderes gewünscht? Schreibt uns gerne eure Gedanken und Ideen und Meinungen in die Kommentare!