Diablo 4 öffnet die Pforten einer echt dämonischen Kirche, wo man zu Lilith beten kann

Das freut sich Lilith: eine dämonisch verzierte Kirche.

Erinnert ihr euch noch an die Marketing-Aktion zu Diablo 4, in der Decke und Wände einer französischen Kirche mit Malereien aus Blizzards kommenden Action-RPG verziert wurden? Was im Trailer schon ziemlich spannend aussah, könnt ihr euch jetzt sogar live vor Ort anschauen.

Die Diablo-Kirche öffnet ihre Türen

Der Release von Diablo 4 rückt immer näher, schon in einem Monat werden wir und ihr Sanktuario endlich wieder besuchen können - und hoffentlich deutlich mehr Spaß dabei haben als in Diablo Immortal.

Zur Feier der anstehenden Veröffentlichung findet nicht nur bald ein drittes Beta-Wochenende statt, bei dem es neue Belohnungen zu verdienen gibt, ihr könnt ab sofort auch die cool verzierte Diablo-Kirche in Frankreich besuchen. Ihr kennt sie vielleicht noch aus dem folgenden Trailer:

1:14 Diablo 4: Für diesen Trailer wurde eine echte Kirche mit Höllenfiguren "bemalt"

Was ist das für eine Kirche und wo findet man sie? Bei dieser Kirche handelt es sich um die Chapelle des Jesuites in der Kleinstadt Cambrais im Norden von Frankreich. Sie wurde 1682 fertig gebaut und hat im Laufe der Jahrhunderte viele Funktionen erfüllt, unter anderem als Kirche, Gefängnis und Truppenkaserne.

1958 wurde die Kirche offiziell entweiht und säkularisiert und dient seitdem als Ausstellungsort für religiöse Kunst. Ob man bei der aktuellen Aktion ebenfalls von religiöser Kunst sprechen kann, ist natürlich fraglich - aber immerhin werden in Diablo 4 viele verwandte Themen wie der Kampf zwischen Himmel und Hölle thematisiert.

Insgesamt wurden über 2000 Quadratmeter in der Kirche mit 20 verschiedenen Wandgemälden aus dem Diablo-Universum verziert.

Wenn ihr euch die Kunstwerke von Totenbeschwörern, Barbaren, Dämonen und natürlich von der neuen Endgegnerin Lilith live ansehen wollt: Ihr habt bis kurz nach Release Zeit, nach Frankreich zu fahren. Hier noch einmal alle wichtigen Daten, falls ihr wirklich einen kleinen Trip planen solltet: