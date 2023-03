Blizzard macht eine echte Kirche zu einem riesigen Schrein für Diablo 4

Für Diablo 4 wurde eine komplette Kirche verziert.

Diablo 4 rückt immer näher: Am 6. Juni erwartet euch die Veröffentlichung des vielleicht meist erwarteten Spiels des Jahres. Und bereits ab dem 17. März werden die ersten von euch die Beta von Diablo 4 selbst spielen und sich selbst einen Eindrucks vom potenziellen Action-Rollenspiel-Hit verschaffen.

Mehr zum Thema Diablo 4: Open Beta - Alle Infos zum Start und Inhalten von Fabiano Uslenghi

Genau für diese Beta hat Blizzard nun einen neuen Live-Action-Trailer drehen lassen - und dafür eine komplette Kirche mit dämonischen Wandbildern verziert.

Diablo 4 verwandelt entweihte Kirche

Der atmosphärische Werbespot zeigt das Innere einer Kirche in Frankreich, deren Wände und Decke vollständig mit opulenten Wandgemälden verziert wurden, die den Kampf zwischen den fünf spielbaren Klassen und den dämonischen Horden der neuen Feindin Lililith aus Diablo 4 zeigen.

Aber seht am besten selbst:

1:14 Diablo 4: Für diesen Trailer wurde eine echte Kirche mit Höllenfiguren bemalt

Falls euch die Stimme des Sprechers bekannt vorkommen sollte: Dabei handelt es sich um den Schauspieler Charles Dance, den die meisten als den gerissenen Tywin Lannister aus der Serie Game of Thrones kennen dürften.

Konkret handelt es sich bei der Kirche um die Chappelle des Jesuites - eine entweihte Kirche in Cambrai, Frankreich. Das riesige Kunstwerk wurde vom Barockkünstler Adam Miller umgesetzt und deckt insgesamt 2.400 Quadratmeter Fläche ab. Insgesamt 20 verschiedene Malereien bilden zusammen ein 60 Meter langes Wandgemälde.

John Mueller, der Art Director von Diablo 4, verriet in einem Behind-the-Scenes-Video, dass das Ziel gewesen sein, etwas von epischem Ausmaß zu schaffen, das an die Zeit von Michelangelo und Davinci und diese alten Meister erinnert. Wir finden: Das hat gut funktioniert!

Das dämonische Wandbild in der französischen Kirche ist nicht die erste ausgefallene Marketingaktion zu Diablo 4. Bereits in der Vergangenheit konnten sich Spieler kostenlos mit Diablo-Symbolen verzieren lassen und sich so Beta-Zugang sichern. Und kürzlich hat Blizzard bei einer Modenschau ziemlich absurde Fashion-Kreationen vorgestellt, die ebenfalls von der Action-RPG-Reihe inspiriert sein sollen.